Fenerbahçe’nin ilk başkanı kim? Kim Milyoner Olmak İster’de 1 milyonluk soru

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında 1 milyon TL'lik soru ekrana geldi.

Oktay Kaynarca'nın sunumunu üstlendiği popüler yarışmanın bu akşamki yeni bölümünde, Sabancı Üniversitesi Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği mezunu olan ve bilgisayar mühendisi olarak görev yapan Halil Enver Soylu adlı yarışmacı, 500 bin TL'lik soruya doğru cevap vererek, 1 milyon TL değerindeki 12. soruyu açmaya hak kazandı.

Yeni sezonunda ikinci kez milyonluk soru seyirciyle buluşmuş oldu.

Bir önceki milyonluk soruyu açabilen kişi, 74 yaşındaki “Günay Teyze” olarak tanınan Günay Karataş isimli yarışmacı olmuştu.

Soru: Fenerbahçe Spor Kulübü'nün kurucu üyesi ve ilk başkanı kimdir?

A: Zeki Rıza Sporel

B: Faruk Ilgaz

C: Ziya Songülen

D: Şükrü Saraçoğlu

Doğru cevap ise C şıkkı olan Ziya Songülen olacaktı.

Nurizade Ziya Songülen, Şevkipaşazade Ayetullah ve Necip Okaner ile birlikte Fenerbahçe Spor Kulübü'nü kuran üç kişiden biridir. Kulübün ilk başkanı ve 1 numaralı üyesidir.