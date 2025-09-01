Fenerbahçe’nin yeni yıldızı Quinten Timber mi olacak?

Transfer döneminde orta saha hattını takviye etmeyi amaçlayan Fenerbahçe, Hollanda temsilcisi Feyenoord’un yıldızı Quinten Timber için resmi girişimde bulundu.
Tam ismi Quinten Ryan Crispito Timber olan 23 yaşındaki oyuncu, merkez orta saha pozisyonunda görev alıyor.
Mücadelesi, pas tekniği ve oyun zekâsıyla dikkat çeken Timber, Feyenoord formasıyla Eredivisie’de sergilediği performansla Avrupa’nın önde gelen kulüplerinin de ilgisini çekmişti.
Kulüp kariyerinin yanı sıra Hollanda Milli Takımı’nda da süre alan Quinten Timber, uluslararası sahada kazandığı deneyimle öne çıkıyor.
Fenerbahçe yönetiminin, futbolcunun transferini tamamlamak için görüşmelerini hızlandırdığı öğrenildi.
Futbol yaşamına 2006 yılında Utrecht merkezli DVSU kulübünde başlayan Timber, 2008’de Feyenoord altyapısına adım attı.
Ancak gelişimini Ajax sisteminde devam ettirmeye karar vererek 2014 yılında Amsterdam temsilcisine geçti.
Eredivisie’de bugüne dek 76 karşılaşmada forma giyen Timber, orta sahadan 16 golle önemli katkı sağladı.
Oyuncunun piyasa değeri ise 30 milyon euro.