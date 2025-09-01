Menü Kapat
TGRT Haber
Aktüel
Avatar
Editor
 Erdem Avsar

Fenerbahçe’nin yeni yıldızı Quinten Timber mi olacak?

Fenerbahçe, Feyenoord’un Hollandalı orta alan oyuncusu Quinten Timber için resmi teklif sundu. Milli futbolcu, Hollanda’nın da kadrosunda bulunuyor.

Fenerbahçe’nin yeni yıldızı Quinten Timber mi olacak?
01.09.2025
01.09.2025
döneminde orta saha hattını takviye etmeyi amaçlayan , Hollanda temsilcisi ’un yıldızı Quinten Timber için resmi girişimde bulundu.

Tam ismi Quinten Ryan Crispito Timber olan 23 yaşındaki oyuncu, merkez orta saha pozisyonunda görev alıyor.

Mücadelesi, pas tekniği ve oyun zekâsıyla dikkat çeken Timber, Feyenoord formasıyla ’de sergilediği performansla Avrupa’nın önde gelen kulüplerinin de ilgisini çekmişti.

Fenerbahçe’nin yeni yıldızı Quinten Timber mi olacak?

Kulüp kariyerinin yanı sıra Hollanda Milli Takımı’nda da süre alan Quinten Timber, uluslararası sahada kazandığı deneyimle öne çıkıyor.

Fenerbahçe yönetiminin, futbolcunun transferini tamamlamak için görüşmelerini hızlandırdığı öğrenildi.

Fenerbahçe’nin yeni yıldızı Quinten Timber mi olacak?

QUİNTEN TİMBER KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Futbol yaşamına 2006 yılında Utrecht merkezli DVSU kulübünde başlayan Timber, 2008’de Feyenoord altyapısına adım attı.

Ancak gelişimini Ajax sisteminde devam ettirmeye karar vererek 2014 yılında Amsterdam temsilcisine geçti.

Eredivisie’de bugüne dek 76 karşılaşmada forma giyen Timber, orta sahadan 16 golle önemli katkı sağladı.

Oyuncunun piyasa değeri ise 30 milyon euro.

Sıkça Sorulan Sorular

Fenerbahçe, Quinten Timber transferinde sona mı yaklaştı?
Yüksek bonservis bedeli ve Avrupa devlerinin ilgisi süreci zora sokabilir ancak yönetim transferi bitirmek için baskı uyguluyor.
