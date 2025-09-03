Fethiyespor Söke 1970 Spor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Karşılaşmaya geri sayım başladı

Ziraat Türkiye Kupası'nın 2025-2026 sezonu 1. tur karşılaşmalarıyla başladı. 1. tur maçları kapsamında bugün TFF 2. Lig ekiplerinden Fethiyespor ile 3. Lig takımı Söke 1970 Spor Kulübü karşı karşıya gelecek.

Karşılaşmanın başlamasına saatler kala taraftarlar tarafından Fethiyespor - Söke 1970 Spor Kulübü maçı hangi kanalda, saat kaçta başlayacağı araştırılmaya başlandı.

FETHİYESPOR - SÖKE 1970 SPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Fethiye İlçe Stadyumu'nda oynanacak olan Fethiyespor - Söke 1970 Spor Kulübü karşılaşmasının canlı yayıncısı bulunmuyor. Taraftarlar karşılaşmadaki gelişmeleri kulüplerin sosyal medya hesaplarından takip edebilecekler.

Ayrıca maçın sona ermesinin ardından Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) resmi internet sitesinden sonucu da paylaşacak.

FETHİYESPOR - SÖKE 1970 SPOR KULÜBÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ziraat Türkiye Kupası 1. tur elemeleri kapsamında oynanacak olan Fethiyespor - Söke 1970 Spor Kulübü maçı bugün saat 19.00'da başlayacak.

TFF tarafından yapılan açıklamaya göre karşılaşmada hakem Melih Aldemir düdük çalacak. Yardımcı hakem olarak Mücahit Değermenci ve Mustafa Soner Yüce'nin görev alırken, karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Ali Bilen olacak.