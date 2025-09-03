Menü Kapat
Aktüel
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Fethiyespor Söke 1970 Spor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Karşılaşmaya geri sayım başladı

Fethiyespor ile Söke 1970 Spor Kulübü bugün Ziraat Türkiye Kupası 1. tur karşılaşmaları kapsamında karşı karşıya gelecek. Karşılaşmada kazanan takım bir sonraki tura çıkmaya hak kazanacak. Taraftarlar tarafından Fethiyespor - Söke 1970 Spor Kulübü maçı hangi kanalda, saat kaçta olduğu merak ediliyor.

Fethiyespor Söke 1970 Spor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Karşılaşmaya geri sayım başladı
|
GİRİŞ:
03.09.2025
saat ikonu 17:06
|
GÜNCELLEME:
03.09.2025
saat ikonu 17:06

'nın 2025-2026 sezonu 1. tur karşılaşmalarıyla başladı. 1. tur maçları kapsamında bugün ekiplerinden Fethiyespor ile 3. Lig takımı Söke 1970 Spor Kulübü karşı karşıya gelecek.

Karşılaşmanın başlamasına saatler kala taraftarlar tarafından Fethiyespor - Söke 1970 Spor Kulübü maçı hangi kanalda, saat kaçta başlayacağı araştırılmaya başlandı.

Fethiyespor Söke 1970 Spor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Karşılaşmaya geri sayım başladı

FETHİYESPOR - SÖKE 1970 SPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Fethiye İlçe Stadyumu'nda oynanacak olan Fethiyespor - Söke 1970 Spor Kulübü karşılaşmasının canlı yayıncısı bulunmuyor. Taraftarlar karşılaşmadaki gelişmeleri kulüplerin sosyal medya hesaplarından takip edebilecekler.

Ayrıca maçın sona ermesinin ardından Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) resmi internet sitesinden sonucu da paylaşacak.

Fethiyespor Söke 1970 Spor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Karşılaşmaya geri sayım başladı

FETHİYESPOR - SÖKE 1970 SPOR KULÜBÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ziraat Türkiye Kupası 1. tur elemeleri kapsamında oynanacak olan Fethiyespor - Söke 1970 Spor Kulübü maçı bugün saat 19.00'da başlayacak.

TFF tarafından yapılan açıklamaya göre karşılaşmada hakem Melih Aldemir düdük çalacak. Yardımcı hakem olarak Mücahit Değermenci ve Mustafa Soner Yüce'nin görev alırken, karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Ali Bilen olacak.

ETİKETLER
#ziraat türkiye kupası
#Tff 2. Lig
#Fethiyespor
#Söke 1970 Spor Kulübü
#3. Lig
#Aktüel
