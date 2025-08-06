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 | TGRT Haber

Feyenoord Fenerbahçe CANLI nereden izlenir? ŞİFRESİZ maç başlıyor

Feyenoord Fenerbahçe canlı yayın ile ekranlara geliyor. Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında bu akşam Hollanda’nın Feyenoord ekibiyle De Kuip Stadı’nda karşı karşıya geliyor. Maç, saat 22.00’de başlayacak ve İsveçli hakem Glenn Nyberg tarafından yönetilecek. Feyenoord Fenerbahçe maçı canlı olarak ekranlardan izlenebilecek. İşte Feyenoord Fenerbahçe canlı yayın bilgileri…

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Feyenoord Fenerbahçe CANLI nereden izlenir? ŞİFRESİZ maç başlıyor
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
06.08.2025
saat ikonu 21:43
|
GÜNCELLEME:
06.08.2025
saat ikonu 21:43

Sarı-lacivertliler, 3. eleme turu ilk maçında ’a konuk oluyor. ’nin Feyenoord ile oynayacağı mücadele ile ekranlarda olacak.

FEYENOORD FENERBAHÇE CANLI İZLE

Fenerbahçe’nin Feyenoord ile oynayacağı UEFA 3. eleme turu ilk maçı, üzerinden canlı yayınlanacak ve taraftarlar S Sport Plus’a abone olarak Feyenoord Fenerbahçe maçını izleyebilir. Maç, saat 22.00’de De Kuip Stadı’nda başlayacak ve İsveçli hakem Glenn Nyberg’in yönetiminde oynanacak. S Sport Plus, karşılaşmayı yüksek kaliteli yayınla sunarken, taraftarlar Feyenoord Fenerbahçe maçını resmi S Sport adresinden veya iOS ve Android cihazlara indirilebilen S Sport Plus uygulamasından takip edebilir. Feyenoord Fenerbahçe maçını S Sport Plus aboneleri şifresiz olarak canlı izleyebilirler.

Feyenoord Fenerbahçe CANLI nereden izlenir? ŞİFRESİZ maç başlıyor

S Sport Plus aboneleri, Fenerbahçe’nin yeni transferleri Jhon Duran, Archie Brown, Nelson Semedo ve Milan Skriniar’ın sahada olacağı bu kritik maçı kesintisiz izleme şansına sahip olacak. Fenerbahçe, bu maçta avantajlı bir skor alarak 12 Ağustos’taki rövanş maçına hazırlanmayı hedefliyor.

Feyenoord Fenerbahçe CANLI nereden izlenir? ŞİFRESİZ maç başlıyor

FEYENOORD FENERBAHÇE HANGİ KANALDA?

Feyenoord Fenerbahçe maçı, S Sport ve S Sport Plus platformlarında canlı yayınlanacak. S Sport Plus, dijital bir platformu olduğu için geleneksel TV kanalı numaralarına sahip değil. Ancak S Sport kanalı bazı platformlarda mevcut. Taraftarlar, maçı izlemek için S Sport Plus’a abone olarak resmi site üzerinden veya mobil uygulamadan erişim sağlayabilir. Maç, saat 22.00’de başlayacak.

Feyenoord Fenerbahçe CANLI nereden izlenir? ŞİFRESİZ maç başlıyor

FEYENOORD FENERBAHÇE İLK 11

Fenerbahçe’nin Feyenoord 11’i şu şekildedir:

İrfan Can Eğribayat, Skriniar, Oosterwolde, Brown, Amrabat, Fred, Szymanski, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın, En-Nesyri.

Feyenoord’un 11’i ise şöyledir:

Wellenreuther, Lotomba, Ahmedhodzic, Watanabe, Bos, Steijn, Hwang, Timber, Moussa, Sauer, Ueda.

Feyenoord Fenerbahçe CANLI nereden izlenir? ŞİFRESİZ maç başlıyor

FEYENOORD FENERBAHÇE MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Feyenoord Fenerbahçe maçı, Türkiye’de S Sport ve S Sport Plus üzerinden yayınlanacak ve bu platformlar şifreli, ücretlidir. Feyenoord Fenerbahçe maçını izlemek için S Sport Plus’a abone olmak gerekiyor ve ücretsiz bir yayın seçeneği bulunmuyor. S Sport Plus, resmi adresinden veya mobil uygulamadan erişilebilen bir dijital platform olarak hizmet vermektedir.

Feyenoord Fenerbahçe CANLI nereden izlenir? ŞİFRESİZ maç başlıyor

FEYENOORD FENERBAHÇE MAÇINI ŞİFRESİZ VEREN YABANCI KANALLAR

Feyenoord-Fenerbahçe maçını şifresiz yayınlayan yabancı kanallar arasında Almanya’da DAZN, Avusturya’da Sportdigital Fussball, Brezilya’da NSports, Gana’da StarTimes App ve Hollanda’da Ziggo Sport yer alıyor.

Feyenoord Fenerbahçe maçını veren yabancı kanallar:

  • Almanya: DAZN
  • Avusturya: Sportdigital Fussball
  • Brezilya: NSports
  • Gana: StarTimes App
  • Hollanda: Ziggo Sport
Feyenoord Fenerbahçe CANLI nereden izlenir? ŞİFRESİZ maç başlıyor

FEYENOORD FENERBAHÇE MAÇINI NEREDEN, NASIL İZLEYEBİLİRİM?

Feyenoord-Fenerbahçe maçını izlemek için S Sport Plus platformuna resmi adresinden veya iOS ve Android cihazlara indirilebilen S Sport Plus uygulamasından abone olunarak erişim sağlanabilecek. Maç, saat 22.00’de başlayacak ve S Sport Plus üzerinden canlı yayınlanacak. Akıllı televizyon sahipleri, Samsung, LG, Android TV veya Apple TV cihazlarına S Sport Plus uygulamasını indirerek maçı geniş ekranda izleyebilecekler.

Feyenoord Fenerbahçe CANLI nereden izlenir? ŞİFRESİZ maç başlıyor

Fenerbahçe’nin Jose Mourinho yönetiminde sahaya çıkacağı bu maç, yeni transferler Jhon Duran, Archie Brown, Nelson Semedo ve Milan Skriniar’ın performanslarıyla dikkat çekecek. Taraftarlar, S Sport Plus’ın sunduğu yüksek kaliteli yayınla maçı kesintisiz izleyebilir. Maçın İsveçli hakem Glenn Nyberg tarafından yönetileceği ve yardımcı hakemler Mahbod Beigi ile Andreas Söderkvist’in görev yapacağı açıklandı.

Feyenoord Fenerbahçe CANLI nereden izlenir? ŞİFRESİZ maç başlıyor

FEYENOORD FENERBAHÇE KAÇAK BEDAVA MAÇ

Feyenoord Fenerbahçe maçını bedava veya kaçak yollarla izlemeye çalışmak yasal değildir ve ciddi riskler taşır. Feyenoord Fenerbahçe kaçak maç yayın link/linkleri, telif haklarını ihlal ettiği için suç teşkil eder ve bu tür yayınları izlemek veya paylaşmak hukuki yaptırımlara yol açabilir.

Ayrıca, Feyenoord Fenerbahçe kaçak maç siteleri güvenilir değildir ve kullanıcıların cihazlarına virüs, kötü amaçlı yazılım veya veri hırsızlığı gibi zararlar verebilir. Fenerbahçe-Feyenoord maçını izlemenin en güvenilir yolu, S Sport Plus’a resmi adresinden veya mobil uygulamadan abone olmaktır.

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