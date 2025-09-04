Menü Kapat
TGRT Haber
Benim Sayfam
28°
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

FIVB Dünya Şampiyonası yarı finalinde Türkiye’nin rakibi hangi ülke?

Filenin Sultanları, ABD’yi 3-1 yenerek Dünya Şampiyonası’nda ilk kez yarı finale çıkarken yarı finaldeki rakibi de araştırılan konu oldu.

FIVB Dünya Şampiyonası yarı finalinde Türkiye’nin rakibi hangi ülke?
Filenin Sultanları, ABD’yi 3-1 mağlup ederek tarih yazdı.

Dünya Şampiyonası’nda ilk kez yarı finale kalan Ay Yıldızlıların rakibinin kim olduğu merak edildi.

FİLENİN SULTANLARI’NIN YARI FİNALDEKİ RAKİBİ KİM?

FIVB Dünya Şampiyonası tarihinde ilk kez yarı finale yükselme başarısını sergileyen Ay-Yıldızlılar, bu turda Türk teknik direktör Ferhat Akbaş'ın çalıştırdığı Japonya ile eşleşti.

Türkiye-Japonya karşılaşması ise 6 Eylül Cumartesi günü oynanacak.

Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'na ilk defa 2006'da katılan milliler, bu tarihten itibaren her 4 yılda bir organize edilen turnuvada peş peşe 6’ncı kez sahne alıyor.

Şampiyonayı 2006 senesinde 10. sırada bitiren milli ekip, 2010’da 7 galibiyet 7 mağlubiyetle 6. olma başarısı göstermişti.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2014’te 9’uncu, 2018’de 10’uncu, 2022’de ise 8’inci olarak organizasyonu noktaladı.

