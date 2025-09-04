FIVB Dünya Şampiyonası yarı finalinde Türkiye’nin rakibi hangi ülke?

Filenin Sultanları, ABD’yi 3-1 mağlup ederek tarih yazdı.
Dünya Şampiyonası’nda ilk kez yarı finale kalan Ay Yıldızlıların rakibinin kim olduğu merak edildi.
FIVB Dünya Şampiyonası tarihinde ilk kez yarı finale yükselme başarısını sergileyen Ay-Yıldızlılar, bu turda Türk teknik direktör Ferhat Akbaş'ın çalıştırdığı Japonya ile eşleşti.
Türkiye-Japonya karşılaşması ise 6 Eylül Cumartesi günü oynanacak.
Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'na ilk defa 2006'da katılan milliler, bu tarihten itibaren her 4 yılda bir organize edilen turnuvada peş peşe 6’ncı kez sahne alıyor.
Şampiyonayı 2006 senesinde 10. sırada bitiren milli ekip, 2010’da 7 galibiyet 7 mağlubiyetle 6. olma başarısı göstermişti.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2014’te 9’uncu, 2018’de 10’uncu, 2022’de ise 8’inci olarak organizasyonu noktaladı.