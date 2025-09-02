Menü Kapat
Editor
 | Sumru Tarhan

Fizik defteri kareli mi, çizgili mi? Öğrenciler okul alışverişinde

Bu yıl milyonlarca öğrenci yeni eğitim ve öğretim yılı için hazırlanıyor. Okul alışverişleri devam ederken fizik defterinin çizgili mi yoksa kareli mi olması gerektiği de merak edildi. Öğrenciler ve veliler okulların açılmasına kısa süre kala defter alışverişlerine başladı.

KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
02.09.2025
11:40
|
GÜNCELLEME:
02.09.2025
11:40

MEB takvimine göre bu yıl 8 Eylül itibarıyla açılıyor. 1. sınıfların uyum haftası 1 Eylül'de başlarken milyonlarca öğrenci 8 Eylül itibarıyla eğitim ve öğretim yılına başlayacak. Okul alışverişi yaparken dikkat edilenler arasında ise , , defterlerinin kareli olup olmaması yer aldı.

FİZİK DEFTERİ KARELİ Mİ, ÇİZGİLİ Mİ?

Fizik dersine girecek olan öğrenciler dersler için defter alırken kareli mi, çizgili mi sorusunu sıkça soruyor. Fizik derslerinde sayısal veriler, vektörel hesaplar yapıldığı için kareli defter kullanılıyor. Kareli defter ile fizik dersindeki vektörel çizimler daha rahat ve düzenli yapılırken sayısal hesaplamaların yapılacağı da göz önünde bulundurulunca fizik defterinin kareli olması gerekiyor. Sayısal dersler arasında yer alan matematik ve fizik defterleri kareli olarak tercih edilirse sayısal işlemler ve çizimler daha rahat yapılır.

KİMYA DEFTER KARELİ Mİ, ÇİZGİLİ Mİ OLMALI?

Kimya dersleri genel olarak ezbere dayalı olsa da kareli defter ile çizimler daha rahat yapılabiliyor. Öğrenciler sayısal verileri ve çizimleri kareli defterlerle daha rahat yapabiliyor bu nedenle kimya defterlerinin kareli olması öğrenciler için daha avantajlı oluyor.

COĞFRAFYA DEFTERİ KARELİ Mİ, ÇİZGİLİ Mİ?

Okulların açılmasına kısa süre kala öğrenciler okul alışverişlerine tam gaz devam ediyor. Coğrafya derslerinde çoğu zaman geometrik cisimler çiziliyor. Bu çizimler kareli defterlerde daha rahat çizilebiliyor. Coğrafya dersi ezber gibi gözükse de aslında dağlar, tepeler, göller ve dünya hakkında çeşitli bilgiler öğreniliyor. Coğrafya dersindeki tepeler ve dağlara ait çizimler kareli defterde daha kolay çizilebilir.

