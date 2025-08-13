Menü Kapat
TGRT Haber
29°
 Hüseyin Bahcivan

FM 26 ne zaman çıkacak? Serinin yeni oyunundan ilk video paylaşıldı

Dünyanın en popüler futbol simülasyonu serilerinden olan FM'nin yeni oyunun ilk videosu yayınlandı. Oyunun videosunun yayınlanmasının ardından oyuncular FM 26'nın ne zaman çıkacağını araştırmaya başladı.

FM 26 ne zaman çıkacak? Serinin yeni oyunundan ilk video paylaşıldı
Futbol simülasyonu klasiği olan Football Manager (FM) serisinin yeni oyunu FM 26'nın geçtiğimiz yıl kasım ayında çıkacağı açıklanmıştı. Ancak oyunun geliştiricisi Sports Interactive yaptığı açıklamada oyunun 2025 Mart ayına ertelendiğini duyurmuştu. Sports Interactive tarafından yapılan son açıklamada ise FM 26'nın tekrar ertelendiği açıklanmıştı.

FM 26 ne zaman çıkacak? Serinin yeni oyunundan ilk video paylaşıldı

FM 26'nın ne zaman çıkacağı ise uzun süredir belirsizliğini koruyordu. Bugün ise oyunun resmi X (eski adıyla Twitter) hesabından yeni videosu yayınlandı. Videonun ardından serinin hayranları FM 26 ne zaman çıkacağını araştırmaya başladı.

FM 26 ne zaman çıkacak? Serinin yeni oyunundan ilk video paylaşıldı

FM 26 NE ZAMAN ÇIKACAK?

FM 26'nın ne zaman çıkacağıyla ilgili henüz bir tarih belirtilmedi. Oyun 2025 yılının sonbahar aylarında çıkış yapması bekleniyor.

Oyunun son yayınlanan videosunda ise "Geri döndük. Daha iyi olarak. Önümüzdeki sezon için hazırlık yapıyoruz" ifadeleri yer aldı. Ayrıca oyunun yapımcısı "FM 26 Maç Günü İlk Bakış" videosunun ise önümüzdeki günlerde yayınlanacağını duyurdu.

FM 26 ne zaman çıkacak? Serinin yeni oyunundan ilk video paylaşıldı

"FM 26 Maç Günü İlk Bakış" videosuyla birlikte çıkış tarihi ve yenilikler hakkında daha çok detayın paylaşılması bekleniyor. Konuyla ilgili Sports Interactive tarafından resmi bir açıklama yapılırsa haberimizi güncelleyeceğiz.

https://x.com/FootballManager/status/1955615499460755527

#Football Manager
#Fm 26
#Oyun Çıkışı
#Simülasyon Oyunu
#Spor Oyunu
#Aktüel
