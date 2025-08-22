Frank Caprio neden öldü? Ünlü yargıç hayatını kaybetti

"Dünyanın en nazik hakimi" olarak bilinen ABD'li ünlü yargıç Frank Caprio hayatını kaybetti. ABD'nin Rhode Island eyaletinde uzun süredir görev yapan Frank Caprio "Cought in Providence" programıyla adını tüm dünyaya duyurmuştu.

Programın video kayıtlarının sosyal medyaya yayılmasıyla birlikte Frank Caprio bütün dünyada tanınan bir isim haline gelmişti. 88 yaşındaki ünlü yargıcın ölüm haberinin ardından vatandaşlar Frank Caprio neden öldü sorusunun cevabını araştırmaya başladı.

FRANK CAPRİO NEDEN ÖLDÜ?

Frank Caprio açıklanan bilgilere göre uzun süredir tedavi gördüğü hastanede pankreas kanseri nedeniyle hayatını kaybetti. Caprio'nun vefatına ilişkin ailesi yaptığı açıklamada "Pankreas kanseriyle uzun ve cesur bir mücadelenin ardından huzur içinde hayata veda etti. Sadece saygın bir yargıç olarak değil, aynı zamanda sadık bir eş, baba, dede ve arkadaş olarak hatırlanacak" ifadelerini kullandı.

FRANK CAPRİO KİMDİR?

Frank Caprio 24 Kasım 1936 yılında ABD'nin Rhode Island eyaletinde dünyaya geldi. Amerikalı yargıç ve siyasetçi olan Frank Caprio, Providence şehrinde Rhode Islan belediye mahkemesinin baş yargıcı ve Rhoda Island Yükseköğretim kurulu başkanı olarak görev yaptı.

Yargısal çalışmaları Cught in Providence adlı televizyon programında yayınlandı. Programda yer alan mahkemelerdeki empati yeteneği ve mizahi üslubuyla bütün dünyada tanındı.