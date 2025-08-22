Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
30°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Frank Caprio neden öldü? Ünlü yargıç hayatını kaybetti

ABD'nin ünlü yargıcı Frank Caprio hayatını kaybetti. Sosyal medyaya yansıyan duruşma videolarındaki şefkatli tutumuyla dikkat çeken yargıç "Dünyanın en nazik hakimi" diye biliniyordu. Vatandaşlar tarafından Frank Caprio'nun neden öldüğü ise araştırılıyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Frank Caprio neden öldü? Ünlü yargıç hayatını kaybetti
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
22.08.2025
saat ikonu 09:23
|
GÜNCELLEME:
22.08.2025
saat ikonu 09:23

"Dünyanın en nazik hakimi" olarak bilinen ABD'li ünlü yargıç Frank Caprio hayatını kaybetti. ABD'nin Rhode Island eyaletinde uzun süredir görev yapan Frank Caprio "Cought in Providence" programıyla adını tüm dünyaya duyurmuştu.

Programın video kayıtlarının sosyal medyaya yayılmasıyla birlikte Frank Caprio bütün dünyada tanınan bir isim haline gelmişti. 88 yaşındaki ünlü yargıcın haberinin ardından vatandaşlar Frank Caprio neden öldü sorusunun cevabını araştırmaya başladı.

Frank Caprio neden öldü? Ünlü yargıç hayatını kaybetti

FRANK CAPRİO NEDEN ÖLDÜ?

Frank Caprio açıklanan bilgilere göre uzun süredir tedavi gördüğü hastanede nedeniyle hayatını kaybetti. Caprio'nun vefatına ilişkin ailesi yaptığı açıklamada "Pankreas kanseriyle uzun ve cesur bir mücadelenin ardından huzur içinde hayata veda etti. Sadece saygın bir yargıç olarak değil, aynı zamanda sadık bir eş, baba, dede ve arkadaş olarak hatırlanacak" ifadelerini kullandı.

Frank Caprio neden öldü? Ünlü yargıç hayatını kaybetti

FRANK CAPRİO KİMDİR?

Frank Caprio 24 Kasım 1936 yılında ABD'nin Rhode Island eyaletinde dünyaya geldi. Amerikalı yargıç ve siyasetçi olan Frank Caprio, Providence şehrinde Rhode Islan belediye mahkemesinin baş yargıcı ve Rhoda Island Yükseköğretim kurulu başkanı olarak görev yaptı.

Yargısal çalışmaları Cught in Providence adlı televizyon programında yayınlandı. Programda yer alan mahkemelerdeki empati yeteneği ve mizahi üslubuyla bütün dünyada tanındı.

ETİKETLER
#ölüm
#pankreas kanseri
#Frank Caprio
#Yargıç
#Caught In Providence
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.