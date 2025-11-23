Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
15°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Yusuf Özgür Bülbül

Eyüpsultan'da düzenlenen Hamsi Festivali'nde İhlas Vakfı'na ödül verildi

İstanbul Valiliği ve Eyüpsultan Düğmeciler Mahallesi Muhtarlığı işbirliğiyle Hamsi Festivali düzenlendi. İhlas Vakfı'nın ödül aldığı törende konuşan İhlas Vakfı Başkanı Mahmut Kemal Aydın, "Peygamberimizi 7 ay evinde misafir eden Eyüpsultan Hazretleri İstanbul'u şereflendirdi. Bundan büyük nimet olur mu? Bundan büyük bir hediye olur mu? Sevgili Peygamberimizi gidip ziyaret edemeyenler Eyüpsultan Hazretlerini gidip ziyaret ediyorlar, onun şefaatini talep ediyorlar" dedi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
23.11.2025
saat ikonu 19:05
|
GÜNCELLEME:
23.11.2025
saat ikonu 19:28

Valiliği ile Düğmeciler Mahallesi Muhtarlığı işbirliğiyle Hamsi Festivali düzenlendi. Festivalde İhlas Vakfı'na ilçeye katkılarından dolayı plaket taktim edildi. Programda konuşan İhlas Vakfı Başkanı Mahmut Kemal Aydın, "Çok güzel bir görüntü var burada; birlik ve beraberlik görüntüsü. Eyüpsultan Camii'nin kapısından içeri girdiğinizde mihrabın sol tarafında bir yazı vardır. Orada der ki; 'Yetişmez mi bu şehrin halkına bu nimeti bağli, Rasul-i Ekrem'in Yari Ebayup El Ensari' Ne demek istiyor biliyor musunuz? Bu şehrin halkına bu nimet yetişmez mi? Sevgili Peygamberimizi 7 ay evinde misafir eden Eyüpsultan Hazretleri İstanbul'u şereflendi. Bundan büyük nimet olur mu? Bundan büyük bir hediye olur mu? Sevgili Peygamberimizi gidip ziyaret edemeyenler, Eyüpsultan Hazretlerini gidip ziyaret ediyorlar, onun şefaatini talep ediyorlar" şeklinde konuştu.

Eyüpsultan'da düzenlenen Hamsi Festivali'nde İhlas Vakfı'na ödül verildi

"HEP BÖYLE ŞEYLERE TANIK OLMAK İSTERİZ"

Programda konuşan Düğmeciler Mahallesi Muhtarı Süleyman Özcan da, "Bugün burada sadece Karadeniz'in bereketini değil, aynı zamanda birlik ve beraberliğimizi, komşuluk kültürümüzü de kutlamak için bir aradayız. Muhtarlık olarak bugüne kadar yaptığımız her çalışmanın, her sosyal etkinliğin en önemli unsuru mahallemizde birlik, beraberlik ve komşuluğun ön plana çıkarılması olmuştur" dedi.
Etkinliğe katılan Cemal Kavaklıoğlu, "Biz bu mahallede oturuyoruz. İlk defa böyle şenlik oluyor. Biz de geldik. Eşimizle, dostumuzla geldik. Vatana millete hayırlı olsun diyelim" şeklinde konuştu.
Festivalle ilgili duygularını paylaşan Pınar Cesur, "Çok güzel, mahallemiz adına mutlu olduk. Belediye başkanımız gelmiş, muhtarımız burada. Halkla iç içe güzel şeyler, hep böyle şeylere tanık olmak isteriz" diye konuştu.

Festivale Eyüpsultan Kaymakamı Arslan Yurt, önceki dönem Eyüpsultan Belediye Başkanları Ahmet Genç ve Deniz Köken, MHP Eyüpsultan İlçe Başkanı Aydın Yırtıcı, Yeniden Refah Partisi MKYK Üyesi Lokman Çelik ve çok sayıda davetli de katıldı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Hamsi festivalinde bereket ve coşku bir arada: Bolluk Karadeniz coşkusunu yeniden zirveye taşıdı!
ETİKETLER
#istanbul
#eyüpsultan
#Hamsi Festivali
#İhlas Vakfı
#Birlik Ve Beraberlik
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.