Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
15°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

DSİ İŞKUR 1389 işçi alımı kura çekimi ne zaman? Kura takvimi belli oldu

İŞKUR 1389 DSİ personel alımı başvuruları 17-21 Kasım 2025 tarihlerinde İŞKUR e-Şube üzerinden tamamlandı. DSİ işçi alımı başvuru sonuçları ve kura çekimi tarihi 2025, adayların ilgi gösterdiği konulardan oldu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
DSİ İŞKUR 1389 işçi alımı kura çekimi ne zaman? Kura takvimi belli oldu
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
23.11.2025
saat ikonu 18:42
|
GÜNCELLEME:
23.11.2025
saat ikonu 18:42

sonuçları ve başvuru sonuçları adaylar tarafından izleniyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 1389 personel alımı için başvurular sona ermişti.

resmi internet sayfası (www.iskur.gov.tr) üzerinden DSİ 1389 personel alımı başvuruna göre müracaatları olumlu olan adaylar noter kurasına dâhil olacaklar.

19 Aralık 2025 tarihine kadar evrak teslim etmeyen adaylar DSİ kura çekimine katılamayacaklar.

DSİ İŞKUR 1389 işçi alımı kura çekimi ne zaman? Kura takvimi belli oldu

DSİ PERSONEL ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Doğrudan noter kurasıyla 1.305 adet sürekli işçi kadrosuna yapılacak alımlar, ilan edilen kadro sayısı kadar asıl ve asıl sayısının 4 katı kadar da yedek aday sınava tabi tutulmaksızın 2 Mart 2026 tarihinde noter huzurunda çekilecek kura sonucuna göre belirlenecek.

Operatörü, Bakımcı Yağcı, Sondaj İşçisi, Şoför, Topoğraf, Treyler Operatör Yardımcısı kadrolarına başvuran adaylardan noter kurasına katılacak olanların tespit edilebilmesi amacıyla evrak kontrolü yapılacak; ilanda yer alan şartları sağlayanlar noter kurasına alınacak.

DSİ İŞKUR 1389 işçi alımı kura çekimi ne zaman? Kura takvimi belli oldu

Hidrolog Yardımcısı, Düz İşçi ve Akaryakıtçı kadrolarına başvuran adaylar için evrak kontrolü uygulanmayacak.

Evrak kontrolü, 22 Aralık 2025 ve 22 Şubat 2026 tarihleri arasında adayın açık işgücüne başvurduğu Bölge Müdürlükleri tarafından yürütülecek.

Evrak kontrolünden önce başvuruları olumlu olan adayların listesi İŞKUR tarafından oluşturulacak. Bu kapsamda başvuru sonuç tarihi henüz kesinleşmedi.

Güncel duyuruları DSİ ve İŞKUR üzerinden takip etmeniz önem taşıyacak.

ETİKETLER
#personel alımı
#2025
#kura çekimi
#işkur
#dsi
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.