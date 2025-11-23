DSİ İŞKUR 1389 işçi alımı kura çekimi ne zaman? Kura takvimi belli oldu

2025 DSİ personel alımı kura çekimi sonuçları ve başvuru sonuçları adaylar tarafından izleniyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 1389 personel alımı için başvurular sona ermişti.

İŞKUR resmi internet sayfası (www.iskur.gov.tr) üzerinden DSİ 1389 personel alımı başvuruna göre müracaatları olumlu olan adaylar noter kurasına dâhil olacaklar.

19 Aralık 2025 tarihine kadar evrak teslim etmeyen adaylar DSİ kura çekimine katılamayacaklar.

DSİ PERSONEL ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Doğrudan noter kurasıyla 1.305 adet sürekli işçi kadrosuna yapılacak alımlar, ilan edilen kadro sayısı kadar asıl ve asıl sayısının 4 katı kadar da yedek aday sınava tabi tutulmaksızın 2 Mart 2026 tarihinde noter huzurunda çekilecek kura sonucuna göre belirlenecek.

Operatörü, Bakımcı Yağcı, Sondaj İşçisi, Şoför, Topoğraf, Treyler Operatör Yardımcısı kadrolarına başvuran adaylardan noter kurasına katılacak olanların tespit edilebilmesi amacıyla evrak kontrolü yapılacak; ilanda yer alan şartları sağlayanlar noter kurasına alınacak.

Hidrolog Yardımcısı, Düz İşçi ve Akaryakıtçı kadrolarına başvuran adaylar için evrak kontrolü uygulanmayacak.

Evrak kontrolü, 22 Aralık 2025 ve 22 Şubat 2026 tarihleri arasında adayın açık işgücüne başvurduğu Bölge Müdürlükleri tarafından yürütülecek.

Evrak kontrolünden önce başvuruları olumlu olan adayların listesi İŞKUR tarafından oluşturulacak. Bu kapsamda başvuru sonuç tarihi henüz kesinleşmedi.

Güncel duyuruları DSİ ve İŞKUR üzerinden takip etmeniz önem taşıyacak.