Valorant Gece Pazarı başladı mı ne zaman gelecek? İki ayda bir yapılıyordu

Valorant Gece Pazarı tarihi oyun severler tarafından merak edilmeye başladı.

Dünyada oyun tutkunlarının ilgiyle beklediği gece pazarında indirimli oyunlar satışa sunulmak için gün saymakta.

Yeni bir gece pazarı geldiğinde oyunculara rastgele altı silah kaplaması, yüzde 10 ila yüzde 49 indirimlerle sunulur.

VALORANT GECE PAZARI NE ZAMAN?

Valorant Gece Pazarı genellikle iki ayda bir yayınlanmaktadır.

Kasım ayı gece pazarı tarihi henüz açıklanmadı.

En son gece pazarı 6 Haziran 2025-25 Haziran 2025 tarihlerinde aktif olmuştu.

VALORANT GECE PAZARI NEDİR?

Gece Pazarı, düzenli olarak gelen bir satış alanıdır.

Oyunculara günlük tekliflerin ve mağaza paketlerinin dışında silah kaplamaları satın alma fırsatı sağlar.

Bu teklifler her oyuncu için özeldir ve yalnızca Gece Pazarı süresince satın alınabilirler.