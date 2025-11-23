Öğretmenler Günü ne zaman, yarın mı? 24 Kasım Öğretmenler Günü mü?

Kasım ayının sona ermesine sayılı günler kala Öğretmenler Günü ne zaman olduğu gündeme geldi. Öğrenciler ve veliler tarafından Öğretmenler Günü ne zaman, yarın mı sorularının cevapları araştırılıyor.

ÖĞRETMENLER GÜNÜ NE ZAMAN, YARIN MI?

Ülkemizde Öğretmenler Günü her yıl 24 Kasım tarihinde kutlanıyor. Bu özel günde okullarda düzenlenen çeşitli programlar ve etkinlikler ile öğretmenlerin önemi ve özverili çalışmaları onurlandırılıyor.

24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ MÜ?

Türkiye2de 1981 yılından beri her yıl 24 Kasım tarihinde Öğretmenler Günü kutlanıyor. Mustafa Kemal Atatürk'ün başöğretmen olduğu gün nedeniyle 24 Kasım tarihinde Öğretmenler Günü kutlanmaktadır.

Öğretmenler Günü'nün kutlandığı tarih ülkeden ülkeye değişiklik gösterebilmektedir. UNESCO'nun tavisyesiyle birçok ülke 1994'ten bu yana her yıl 5 Ekim, Öğretmenler Günü olarak kutlanıyor. "Öğretmenlerin Statüsü Tavsiyesi"nin oy birliğiyle kabul edildiği tarih olan 5 Ekim 1966 esas alındığı için bu gün belirlenmiştir.

Birleşik Arap Emirlikleri, Fas, Cezayir, Mısır, Katar, Bahreyn, Libya, Suudi Arabistan, Tunus, Umman, Ürdün ve Yemen'de ise her yıl 28 Şubat tarihi Öğretmenler Günü olarak kabul ediliyor.