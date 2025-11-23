Sultanbeyli Memleket Günleri'nde yöresel lezzetler yarıştı! Kazanan illerin yemekleri belli oldu!

Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş, yarışmanın ardından yaptığı açıklamada, etkinliğin Anadolu'nun kültürel zenginliğini gözler önüne serdiğini belirtti. Başkan Tombaş, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Sultanbeyli Memleket Günleri’mizde bugün lezzetler yarıştı. Anadolu’muzun zengin mutfağını yansıtan birbirinden özel tatların sahne aldığı 'Yöresel Tatlar Yarışması'nda jüri heyetimizin değerlendirmeleri sonucunda kazanan derneklerimizi tebrik ederim" dedi.

Yarışmada;

1. Siirt – Şemşemok

2. Samsun – Kaz Tiriti

3. Bitlis – Büryanı oldu.

Yarışmada dereceye giren illerin lezzetleri büyük alkış toplarken, Başkan Tombaş jüri üyelerine de özel olarak teşekkür etti. Tombaş, "Değerli yorumlarıyla yarışmamıza katkı sağlayan jüri üyelerimiz Güzide Mertcan, Beyza Çevik ve Gökay Çakıroğlu’na gönülden teşekkür ediyorum. Emeği geçen tüm il derneklerimize şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Yöresel Tatlar Yarışması, Sultanbeyli'de yaşayan farklı kültürlerden vatandaşları bir araya getirerek güçlü bir dayanışma örneği sergiledi.