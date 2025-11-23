Beşiktaş Samsunspor maç sonucu kaç kaç? Dolmabahçe'de kazanan çıkmadı

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş ile Samsunspor karşı karşıya geldi.

Tüpraş Stadyumu'nda oynanan müsabaka, 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.

Siyah-beyazlılar, 57. dakikada Cengiz Ünder'in penaltı golüyle 1-0 üstünlük sağladı.

Samsunspor, 66. dakikada Cherif Ndiaye ile 1-1'lik dengeyi yakaladı.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve iki takım da sahadan birer puanla ayrılmış oldu.

Bu sonuçla birlikte evinde 29 Eylül'den beri kazanamayan Beşiktaş, 21 puanla zirvenin 11 puan gerisinde 7. sırada bulundu.

Samsunspor'un puanı ise 24 oldu ve 4. sırada konumlandı.

Sergen Yalçın'ın öğrencileri, ligde gelecek hafta Fatih Karagümrük deplasmanına gidecek.

Samsunspor ise Alanyaspor'u ağırlayacak.