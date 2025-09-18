Frankfurt Galatasaray maç kadrosu, muhtemel ilk 11'leri! Okan Buruk'un Şampiyonlar Ligi 11'i

Devler Ligi'nde bugün temsilcimiz Galatasaray, Eintracht Frankfurt karşısında deplasman maçına çıkacak. Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen karşılaşmaya geri sayım başladı.

Galatasaray, Eintracht Frankfurt karşısında 3 puanı alarak ilk 24 yolunda büyük bir avantaj elde etmek istiyor. Taraftarlar tarafından Eintracht Frankfurt - Galatasaray maç kadrosu, muhtemel ilk 11'leri merak ediliyor.

EİNTRACHT FRANKFURT GALATASARAY MAÇ KADROSU

Temsilcimiz Galatasaray'ın Nijeryalı dünyaca ünlü forveti Victor Osimhen, Eintracht Frankfurt karşılaşmasının kamp kadrosuna alınmadı. Nijeryalı santrafor geçtiğimiz günlerde oynanan milli maçta sakatlık geçirmişti. Henüz tedavisi sona ermeyen Victor Osimhen, sakatlığı nedeniyle Eintracht Frankfurt maçında oynamayacak.

Ev sahibi takım Eintracht Frankfurt tarafında ise Mario Götze ve Rasmus Kristensen sakatlıkları nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecekler. Jessic Ngankam ise hem Şampiyonlar Ligi listesinde yer almadığı için hem de sakatlığı bulunduğu için mücadelede forma giyemeyecek.

EİNTRACHT FRANKFURT - GALATASARAY MUHTEMEL İLK 11

Eintracht Frankfurt karşısında Galatasaray'ın Osimhen'in yokluğunda Barış Alper Yılmaz ile başlaması bekleniyor. Mauro Icardi'nin ise ikinci yarı itibarıyla oyuna dahil olacağı tahmin ediliyor.

Teknik direktör Okan Buruk'un ayrıca Abdülkerim Bardakçı yerine stoperde Singo'ya şans vermesi bekleniyor:

Eintracht Frankfurt - Galatasaray maçının muhtemel ilk 11'leri ise şöyle:

Eintracht Frankfurt: Zetterer, Buta, Collins, Theate, Koch, Chaibi, Larsson, Doan,Can Uzun, Bahoya, Burkardt.

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Singo, Eren, Sara, Torreira, Yunus, İlkay, Sane, Barış.