23°
SON DAKİKA!
Avatar
Editor
 Hüseyin Bahcivan

Frankfurt Galatasaray maç kadrosu, muhtemel ilk 11'leri! Okan Buruk'un Şampiyonlar Ligi 11'i

Eintracht Frankfurt - Galatasaray maç kadrosu karşılaşmanın başlamasına saatler kala gündem oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftası kapsamında oynanacak olan karşılaşmada Galatasaray'da bir eksik bulunuyor. Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen Frankfurt - Galatasaray maç kadrosu, muhtemel ilk 11'leri belli oldu.

Frankfurt Galatasaray maç kadrosu, muhtemel ilk 11'leri! Okan Buruk'un Şampiyonlar Ligi 11'i
'nde bugün temsilcimiz , karşısında deplasman maçına çıkacak. Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen karşılaşmaya geri sayım başladı.

Galatasaray, Eintracht Frankfurt karşısında 3 puanı alarak ilk 24 yolunda büyük bir avantaj elde etmek istiyor. Taraftarlar tarafından Eintracht Frankfurt - Galatasaray maç kadrosu, muhtemel 'leri merak ediliyor.

Frankfurt Galatasaray maç kadrosu, muhtemel ilk 11'leri! Okan Buruk'un Şampiyonlar Ligi 11'i

EİNTRACHT FRANKFURT GALATASARAY MAÇ KADROSU

Temsilcimiz Galatasaray'ın Nijeryalı dünyaca ünlü forveti Victor , Eintracht Frankfurt karşılaşmasının kamp kadrosuna alınmadı. Nijeryalı santrafor geçtiğimiz günlerde oynanan milli maçta sakatlık geçirmişti. Henüz tedavisi sona ermeyen Victor Osimhen, sakatlığı nedeniyle Eintracht Frankfurt maçında oynamayacak.

Frankfurt Galatasaray maç kadrosu, muhtemel ilk 11'leri! Okan Buruk'un Şampiyonlar Ligi 11'i

Ev sahibi takım Eintracht Frankfurt tarafında ise Mario Götze ve Rasmus Kristensen sakatlıkları nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecekler. Jessic Ngankam ise hem listesinde yer almadığı için hem de sakatlığı bulunduğu için mücadelede forma giyemeyecek.

Frankfurt Galatasaray maç kadrosu, muhtemel ilk 11'leri! Okan Buruk'un Şampiyonlar Ligi 11'i

EİNTRACHT FRANKFURT - GALATASARAY MUHTEMEL İLK 11

Eintracht Frankfurt karşısında Galatasaray'ın Osimhen'in yokluğunda Barış Alper Yılmaz ile başlaması bekleniyor. Mauro Icardi'nin ise ikinci yarı itibarıyla oyuna dahil olacağı tahmin ediliyor.

Teknik direktör Okan Buruk'un ayrıca Abdülkerim Bardakçı yerine stoperde Singo'ya şans vermesi bekleniyor:

Frankfurt Galatasaray maç kadrosu, muhtemel ilk 11'leri! Okan Buruk'un Şampiyonlar Ligi 11'i

Eintracht Frankfurt - Galatasaray maçının muhtemel ilk 11'leri ise şöyle:

Eintracht Frankfurt: Zetterer, Buta, Collins, Theate, Koch, Chaibi, Larsson, Doan,Can Uzun, Bahoya, Burkardt.

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Singo, Eren, Sara, Torreira, Yunus, İlkay, Sane, Barış.

