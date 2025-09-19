Frankfurt’ta oynayan Türk oyuncu kim? Can Uzun milli takımda oynadı mı?

11 Kasım 2005 tarihinde dünyaya gelen Can Uzun, Frankfurt forması giyerken Galatasaray maçında attığı golle adından söz ettirdi.

FRANKFURT'TA OYNAYAN TÜRK OYUNCU KİM?

11 Kasım 2005 tarihinde doğan Uzun, orta saha pozisyonunda görev yapan Türk millî futbolcudur. Galatasaray maçında gol atan isim güncel olarak Eintracht Frankfurt forması giyiyor.

CAN UZUN TÜRK MÜ, ASLEN NERELİ?

Almanya doğumlu olan isim orta saha pozisyonunda görev yapan Türk millî futbolcu olarak tanınıyor. Türkiye'nin genç milli takımlarında forma giymişti. Dün oynanan Frankfurt maçında ise gol atarak dikkatleri üzerine çekti.

CAN UZUN HANGİ MİLLİ TAKIMDA OYNUYOR?

Almanya'da doğan Uzun, aslen Rizeli olarak bilinirken, Türkiye U18 ve U17 takımlarında forma giydi. Günce olarak kariyerinde Frankfurt takımında forma giyiyor.