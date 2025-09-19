Frankfurt’ta oynayan Türk oyuncu kim? Can Uzun milli takımda oynadı mı?

İstanbul
11 Kasım 2005 tarihinde dünyaya gelen Can Uzun, Frankfurt forması giyerken Galatasaray maçında attığı golle adından söz ettirdi.
11 Kasım 2005 tarihinde doğan Uzun, orta saha pozisyonunda görev yapan Türk millî futbolcudur. Galatasaray maçında gol atan isim güncel olarak Eintracht Frankfurt forması giyiyor.
Almanya doğumlu olan isim orta saha pozisyonunda görev yapan Türk millî futbolcu olarak tanınıyor. Türkiye'nin genç milli takımlarında forma giymişti. Dün oynanan Frankfurt maçında ise gol atarak dikkatleri üzerine çekti.
Almanya'da doğan Uzun, aslen Rizeli olarak bilinirken, Türkiye U18 ve U17 takımlarında forma giydi. Günce olarak kariyerinde Frankfurt takımında forma giyiyor.