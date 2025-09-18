Menü Kapat
23°
Aktüel
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Can Uzun kimdir, nereli, kaç yaşında? Eintracht Frankfurt'ta forma giyiyor

Alman devi Eintracht Frankfurt ile bugün temsilcimiz Galatasaray karşı karşıya gelecek. Karşılaşmanın başlamasına saatler kala Eintracht Frankfurt'ta forma giyen milli futbolcumuz Can Uzun kimdir, nereli ve kaç yaşında olduğu araştırılmaya başlandı.

Can Uzun kimdir, nereli, kaç yaşında? Eintracht Frankfurt'ta forma giyiyor
UEFA 'nin ilk hafta mücadeleleri kapsamında temsilcimiz ile Almanya takımı bugün karşı karşıya gelecek. Mücadelede Eintracht Frankfurt'ta forma giyen milli futbolcumuz 'un ilk 11'de yer alması bekleniyor.

Vatandaşlar tarafından Can Uzun kimdir, kaç yaşında, nereli olduğu merak ediliyor.

Can Uzun kimdir, nereli, kaç yaşında? Eintracht Frankfurt'ta forma giyiyor

CAN UZUN KİMDİR?

Can Uzun, 11 Kasım 2005 yılında Almanya'nın Regensburg şehrinde dünyaya geldi. Regionalliga Bayern'de oynadığı dört maçın ardından 2023 yılında FC Nurberg 2'ye çağırıldı. 2023 Mayıs ayında as takıma yükselen CAn Uzun, 2024 yılında ise Eintracht Frankfurt'a transfer oldu.

Eintracht Frankfurt formasıyla Can Uzun toplam 22 maçta forma giydi. Bu karşılaşmalarda 6 gol asist yaptı. Bu sezon ise 3 maçta oynayan ve 282 dakika süre alan Can Uzun, üçer gol ve asistlik katkı sağladı.

Milli takımda ise alt yaşlardan beri oynayan Can Uzun, A 'da 3 maçta forma giydi.

Can Uzun kimdir, nereli, kaç yaşında? Eintracht Frankfurt'ta forma giyiyor

CAN UZUN KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Aslen Rizeli olan Can Uzun, 18 Eylül 2025 tarihi itibarıyla 19 yaşındadır.

