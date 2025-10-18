Galatasaray Başakşehir maç kadrosu! Muhtemel ilk 11 kadrosu

Bu akşam 20.00'de oynanacak olan Galatasaray Başakşehir maçı için bekleyiş devam ederken muhtemel ilk 11 kadrosu da bekleniyor.

GALATASARAY BAŞAKŞEHİR MAÇ KADROSU

Bugün oynanacak olan müsabakada Teknik Direktörü Okan Buruk, savunmada iki önemli oyuncusundan yarınki müsabakada yararlanamayacak. Beşiktaş derbisinde sakatlanan Fildişi Sahilli savunma oyuncu Wilfried Singo ile kırmızı kart gören Kolombiyalı stoper Davinson Sanchez, RAMS Başakşehir'e karşı forma giyemeyecek.

GALATASARAY BAŞAKŞEHİR MUHTEMEL İLK 11 KADROSU

Başakşehir: Muhammed, Berat, Ba, Opoku, Kaluzinski, Ömer Ali, Crespo, Harit, Operi, Shomurodov, Da Costa



Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Kaan, Abdülkerim, Jakobs, İlkay, Torreira, Sane, Sara, Barış, Icardi