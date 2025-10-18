Galatasaray Başakşehir maç kadrosu! Muhtemel ilk 11 kadrosu

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Bu akşam 20.00'de oynanacak olan Galatasaray Başakşehir maçı için bekleyiş devam ederken muhtemel ilk 11 kadrosu da bekleniyor.
Bugün oynanacak olan müsabakada Teknik Direktörü Okan Buruk, savunmada iki önemli oyuncusundan yarınki müsabakada yararlanamayacak. Beşiktaş derbisinde sakatlanan Fildişi Sahilli savunma oyuncu Wilfried Singo ile kırmızı kart gören Kolombiyalı stoper Davinson Sanchez, RAMS Başakşehir'e karşı forma giyemeyecek.
Başakşehir: Muhammed, Berat, Ba, Opoku, Kaluzinski, Ömer Ali, Crespo, Harit, Operi, Shomurodov, Da Costa
Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Kaan, Abdülkerim, Jakobs, İlkay, Torreira, Sane, Sara, Barış, Icardi