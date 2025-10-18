Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Piyade Er Eyüp Güner için başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tokat 48. Piyade Er Eğitim Alayı'nda eğitim sırasında rahatsızlanarak şehit olan Piyade Er Eyüp Güner'in ailesine başsağlığı dileklerini iletti.

BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tokat'ta eğitim sırasında rahatsızlanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan şehit Piyade Er Eyüp Güner'in ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

NE OLMUŞTU?

Tokat 48. Piyade Alay Komutanlığı'nda vatani görevini yapan Piyade Er Eyüp Güner (22), eğitim esnasında rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Piyade Er Eyüp Güner, şehit oldu. Şehit Güner'in naaşı, sabah erken saatlerde Tokat'ta düzenlenen törenin ardından memleketi Gaziantep'e uğurlandı. Gaziantep Havalimanı'nda resmi törenle karşılanan şehit Eyüp Güner'in naaşı, Nizip ilçesi kırsal Salkım Mahallesi'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Cenazede, şehidin annesi Habibe, babası Settar Güner ve kardeşleri ile diğer yakınları göz yaşı dökerek feryat etti.

Cenaze namazına şehidin ailesi, yakınları, mahalle halkı ile Gaziantep Valisi Kemal Çeber, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Halil Şen, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Erdin Kaya, İl Emniyet Müdürü Celal Özcan, AK Parti Grup Başkanvekili Gaziantep Milletvekili Abdulhamit Gül, AK Parti Gaziantep Milletvekili Bünyamin Bozgeyik, Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz ile askeri erkan katıldı. Şehidin naaşı, Salkım Mahallesi Mezarlığı'na defnedildi.