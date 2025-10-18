Dünyanın geleceği için ortak adım: Sıfır Atık Forumu’ndan sürdürülebilir gelecek mesajı

Sıfır Atık Vakfı tarafından, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Birleşmiş Milletler (BM) Çevre Programı (UNEP) ve BM İnsan Yerleşimleri Programı (UN-Habitat) işbirliğiyle düzenlenen Uluslararası Sıfır Atık Forumu, ikinci günde devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan, "2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri"yle 'kimsenin geride kalmadığı bir dünya' idealleri olduğunu belirterek, bunu gerçekleştirmenin anahtarının tüm ülkelerin sorumluluk almada elini taşın altına koymasına bağlı olduğunu söyledi.

Emine Erdoğan, Sıfır Atık Vakfı tarafından, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Birleşmiş Milletler (BM) Çevre Programı (UNEP) ve BM-Habitat işbirliğiyle "Sıfır Atık Hareketi: İnsan, Mekan, Dönüşüm" temasıyla İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Sıfır Atık Forumu "Bakanlar Oturumu"nun açılışında yaptığı konuşmada, dünyanın dört bir yanından gelen misafirleri ağırlamaktan büyük memnuniyet ve onur duyduğunu ifade etti.

Emine Erdoğan, atık kirliliği, karbon salınımları, biyoçeşitlilik kaybı gibi çevre ve iklim değişikliği sınamalarının sınır tanımayan ve herkesi etkileyen ortak sorunlar olduğuna dikkati çekti.

Bu sorunların çözümü ve sıfır atık vizyonunun küresel ölçekte başarıya ulaşmasının, uluslararası işbirliği ve ortak hedeflerle mümkün olduğunu ifade eden Erdoğan, forumun bazı oturumlarında da ele alınacağı üzere, şehirlerin modern çağda en çok atığın üretildiği kaynak olduğunun bir gerçek olduğunu vurguladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 7 sektörü kapsayan Ulusal Döngüsel Ekonomi Stratejisi ve Eylem Planı'yla atık maliyetinin azaltılması, ekonomiye yıllık 350 milyar liraya kadar katkı sağlanması ve 100 binden fazla yeni istihdam hedeflediklerini bildirdi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, çevreyi korumanın yalnızca doğayı değil, insan yaşamını ve toplumsal dayanışmayı da korumak olduğunu belirterek, "Türkiye olarak biz, sıfır atık vizyonunu sadece çevre politikalarının değil, tarım, orman, su ve gıda politikalarımızın merkezine yerleştirdik." dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, bir yandan yeşil dönüşümü hızlandırırken, bir yandan da yeşil dönüşüm teknolojilerini Türkiye'de gerçekleştirdiklerini belirterek, "Sanayimizin ve KOBİ'lerimizin temiz üretim ve döngüsel ekonomi yatırımlarını uygun maliyetle gerçekleştirmesi için 1 milyar dolardan fazla uluslararası finansmanı ülkemize kazandırdık." dedi.

Bakan Mehmet Fatih Kacır, Türkiye olarak kaynakların verimli kullanımı için atılan samimi uluslararası adımların her zaman destekçisi olduklarını belirterek, adil, kapsayıcı ve ortak sorumluluk temelinde şekillenen her çabanın yanında yer aldıklarını söyledi.

BAKANLAR FORUMA YOĞUN İLGİ GÖSTERDİ

Uluslararası Sıfır Atık Forumu "Bakanlar Toplantısı"na Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş, İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Çevreyi Koruma Kurumu Başkanı Shina Ansari, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Genel Sekreter Yardımcısı Merey Mukazhan, Birleşik Arap Emirlikleri İklim Değişikliği ve Çevre Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Alya Abdelrahim Alharmoodi, Togo Çevre ve Orman Kaynakları Bakanı Katari Foli-Bazi, Somali Çevre ve İklim Değişikliği Bakanı Bashir Mohamed Jama, Rusya İklim Değişikliği Özel Temsilcisi Ruslan Edelgeriev, Moritanya Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanı Messouda Mohamed Laghdaf, Maldivler Turizm ve Çevre Bakanlığı Bakan Yardımcısı Ahmed Nizam, Fiji Yerel Yönetimler Bakanlı Maciu Katamotu Nalumisa, Mısır Yerel Yönetimler Bakanı ve Çevre Bakanı Vekili Prof. Dr. Manal Awad Mikhaiel Aboughatas, Benin Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanı Jose Didier Tonato, BRS İcra Sekreteri Rolph Payet, BM Habitat İcra Direktörü Anaclaudia Rossbach, Özbekistan Ekoloji, Çevre Koruma ve İklim Değişikliği Bakanı Aziz Abdukhakimov, Türkmenistan Doğal Kaynaklar ve Çevre Koruma Bakanı Charygeldi Babanyyazov, Suriye Yerel Yönetimler ve Çevre Bakanı Mohammed Anjarani, Sierra Leone Çevre ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Mima Yema Mimi Sobba, Karadağ Mekansal Planlama, Şehirleşme ve Devlet Varlıkları Bakanı Slaven Radunović, Mali Çevre, Temizlik ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanı Doumbia Mariam Tangara, Malezya Konut ve Yerel Yönetimler Bakanı Kor Ming Nga, Gabon Çevre, Ekoloji ve İklim Bakanı Mays Lloyd Mouissi, Esvatini Turizm ve Çevresel İşler Bakanı Jane Matty Mkhonta-Simelane, Azerbaycan Ekoloji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı OJSC Yönetim Kurulu Başkanı Etibar Abbasov, BM Sıfır Atık Danışma Kurulu Başkan Yardımcısı Jose Manuel Moller, BM Avrupa Ekonomik Komisyonu (UNECE) İcra Sekreteri Tatiana Molcean ile Kamboçya Dışişleri Bakanı Ojano Sabo da katıldı.