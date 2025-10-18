Piyasalar perşembe gününe odaklandı! Faiz indirimi olacak mı?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında 23 Ekim Perşembe günü toplanacak. Ssaat 14.00'te faiz kararı açıklanacak. Eylül ayında gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 43'ten yüzde 40,5’e indirilmesine karar verilmişti.

AA Finans'ın TCMB'nin 23 Ekim Perşembe günü yapılacak Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi, 22 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Ekonomistlerin ekim ayı PPK kararı beklentilerinin medyanı, politika faizinin 100 baz puan indirilerek yüzde 39,50'ye çekilmesi yönünde oldu. Ankete katılan ekonomistlerin politika faizi beklentileri yüzde 39 ile yüzde 40,50 arasında yer aldı.

Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 37,5 oldu. Geçen ay yapılan PPK toplantısında, politika faizi 250 baz puan indirilerek yüzde 40,50'ye çekilmişti.

Ekonomist Filiz Eryılmaz, piyasalardaki son durumları değerlendirdiği açıklamasında borsadaki düşüşün ana nedeninin hem iç hem de dış belirsizlikler olduğunu belirterek "Eylül ayı enflasyonu beklentilerin oldukça üzerinde gelince, Merkez Bankası’ndan faiz indirim beklentileri törpülendi. Bu hafta yeniden terse döndü beklentiler. ‘Merkez Bankası pas geçebilir’ beklentisinin güçlenmeye başladığını görüyorum" dedi.

Merkez Bankası’nın faiz kararıyla ilgili konuşan Eryılmaz, piyasanın kararsız bir dönemde olduğunu belirtti ve "Eylül ayı rakamı gelince ben de kararsız kaldım. Sanki pas geçebilir. Çünkü hedefle tahmini ayıran, şahin mesaj veren bir Merkez Bankası var. Ama ben 100 ya da 150 baz puanlık bir indirim gelebileceğini düşünüyorum" dedi.