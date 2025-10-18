Menü Kapat
TGRT Haber
18°
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

Piyasalar perşembe gününe odaklandı! Faiz indirimi olacak mı?

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu yılın yedinci faiz kararını perşembe günü açıklayacak. Banka bir önceki toplantıda politika faizini yüzde 43'ten yüzde 40,5 seviyesine indirmişti.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
18.10.2025
saat ikonu 16:04
|
GÜNCELLEME:
18.10.2025
saat ikonu 16:07

Türkiye Cumhuriyet () Kurulu (PPK), Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında 23 Ekim Perşembe günü toplanacak. Ssaat 14.00'te açıklanacak. Eylül ayında gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 43'ten yüzde 40,5’e indirilmesine karar verilmişti.

Piyasalar perşembe gününe odaklandı! Faiz indirimi olacak mı?

AA Finans'ın TCMB'nin 23 Ekim Perşembe günü yapılacak Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi, 22 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Ekonomistlerin ekim ayı PPK kararı beklentilerinin medyanı, politika faizinin 100 baz puan indirilerek yüzde 39,50'ye çekilmesi yönünde oldu. Ankete katılan ekonomistlerin politika faizi beklentileri yüzde 39 ile yüzde 40,50 arasında yer aldı.

Piyasalar perşembe gününe odaklandı! Faiz indirimi olacak mı?

Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 37,5 oldu. Geçen ay yapılan PPK toplantısında, politika faizi 250 baz puan indirilerek yüzde 40,50'ye çekilmişti.

Piyasalar perşembe gününe odaklandı! Faiz indirimi olacak mı?

Ekonomist Filiz Eryılmaz, piyasalardaki son durumları değerlendirdiği açıklamasında borsadaki düşüşün ana nedeninin hem iç hem de dış belirsizlikler olduğunu belirterek "Eylül ayı enflasyonu beklentilerin oldukça üzerinde gelince, Merkez Bankası’ndan faiz indirim beklentileri törpülendi. Bu hafta yeniden terse döndü beklentiler. ‘Merkez Bankası pas geçebilir’ beklentisinin güçlenmeye başladığını görüyorum" dedi.

Piyasalar perşembe gününe odaklandı! Faiz indirimi olacak mı?

Merkez Bankası’nın faiz kararıyla ilgili konuşan Eryılmaz, piyasanın kararsız bir dönemde olduğunu belirtti ve "Eylül ayı rakamı gelince ben de kararsız kaldım. Sanki pas geçebilir. Çünkü hedefle tahmini ayıran, şahin mesaj veren bir Merkez Bankası var. Ama ben 100 ya da 150 baz puanlık bir indirim gelebileceğini düşünüyorum" dedi.

© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.