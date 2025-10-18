Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
18°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Merve Yaz

Almanya havayollarında büyük kriz! Lufthansa iç hat uçuşlarını iptale hazırlanıyor

Alman hava yolu şirketi Lufthansa büyük bir krizin eşiğinde. Şirketin CEO’su Carsten Spohr, yüksek vergi ve harçlar nedeniyle haftada 100 iç hat uçuşunu iptal etmeye hazırlandıklarını açıkladı. İrlandalı havayolu şirketi Ryanair de Almanya’da 24 uçuş noktasını iptal ettiğini duyurdu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Almanya havayollarında büyük kriz! Lufthansa iç hat uçuşlarını iptale hazırlanıyor
KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
18.10.2025
saat ikonu 15:39
|
GÜNCELLEME:
18.10.2025
saat ikonu 15:39

Almanya’da hava yolu şirketleri artan maliyetler nedeniyle uçuşları azaltmaya gidiyor. Alman Welt am Sonntag gazetesine konuşan CEO’su Carsten Spohr, Almanya’daki iç hat uçuş operasyonlarının maliyetlerinin 2019 yılından bu yana iki kat arttığını belirtti. Yüksek vergi ve harçlar nedeniyle artan maliyetlerin uçuş operasyonlarını etkilediğini belirten Spohr, bu gerekçe ile haftada 100 iç hat uçuşunu iptal etmeye hazırlandıklarını açıkladı. Spohr, iptal planı kapsamında ilk aşamada Münih Havalimanından Münster/Osnabrück’e ve Dresden’e olan iç hat uçuşlarının inceleme altında olduğunu söyledi.

Almanya havayollarında büyük kriz! Lufthansa iç hat uçuşlarını iptale hazırlanıyor

800 BİN KOLTUK BOŞ KALACAK

İrlandalı hava yolu şirketi Ryanair tarafından yapılan açıklamada da, Almanya’daki uçuş operasyonlarının daha da azaltılacağı bildirildi. Açıklamaya göre, hava yolu şirketi, kış dönemi uçuş programında yaklaşık yüzde 10 daha az sefer düzenleyecek. Bu kapsamda 24 uçuş rotası iptal olacak ve 800 bin koltuk boş kalacak. Özellikle Berlin-Brandenburg, Köln/Bonn, Dresden, Hamburg gibi şirketin yoğun uçuşlarının olduğu toplam 9 havalimanı bu karardan etkilenecek.

Almanya havayollarında büyük kriz! Lufthansa iç hat uçuşlarını iptale hazırlanıyor


Ryanair’den yapılan açıklamada, Almanya’da daha az uçma kararının Alman hükümetinin ülkedeki yüksek maliyetleri düşürme konusundaki yetersizliğinin bir sonucu olduğunu belirtildi. Şirket açıklamasında, "Aşırı hava trafik vergisi, hava trafik kontrolü, güvenlik ve havalimanı ücretlerindeki keskin artışın Almanya’nın rekabet gücünü diğer AB ülkelerine kıyasla zayıflattığının" altı çizildi. Maliyet artışlarının azaltılmaması halinde Ryanair’in 2026 yaz uçuş programında da iptallerin olabileceği belirtiliyor.

KORONAVİRÜS SONRASI TOPARLANAMADILAR

Almanya’da uzmanlar, iç hat uçuşlarındaki yolcu sayısının Covid-19 pandemisinden sonra eski seviyesine ulaşamadığını, bunun nedenleri arasında da "iş seyahatlerinin yerini video konferans toplantılarının alması ve yolcuların demiryolu taşımacılığını tercih etmesi" olduğunu ifade ediyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Lufthansa yolcu uçağında korkunç ölüm!
ETİKETLER
#lufthansa
#Ryanair
#Almanyada Uçuş Azaltma
#Havayolu Maliyetleri
#Havayolları İptalleri
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.