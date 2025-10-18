Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
18°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Sumru Tarhan

Galatasaray Başakşehir maçı canlı nereden izlenir? GS maçı hangi kanalda yayınlanıyor?

Galatasaray Başakşehir maçı canlı nereden izlenir belli oldu. Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında yarın deplasmanda RAMS Başakşehir ile mücadele edecek.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Galatasaray Başakşehir maçı canlı nereden izlenir? GS maçı hangi kanalda yayınlanıyor?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
18.10.2025
saat ikonu 18:27
|
GÜNCELLEME:
18.10.2025
saat ikonu 18:27

Futbolseverlerin heyecanla beklediği maçı bilgileri duyuruldu. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak olan maç 20.00'de başlayacak.

GALATASARAY BAŞAKŞEHİR MAÇI CANLI NEREDEN İZLENİR?

Trendyol Süper Lig'de bu akşam oynanacak olan müsabaka için bekleyiş devam ediyor. 20.00'de başlayacak olan maç Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanırken yayın bilgileri de belli oldu. Karşılaşma 1 ekranlarında şifreli ve canlı olarak yayınlanacak.

Galatasaray Başakşehir maçı canlı nereden izlenir? GS maçı hangi kanalda yayınlanıyor?

GS MAÇI HANGİ KANALDA?

Bugün oynanacak olan karşılaşma için nefesler tutuldu. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak olan müsabaka için dakikalar kala hangi kanalda yayınlandığı da gündeme geldi. Maç, beIN Sports 1 kanalında canlı olarak yayınlanacak.

Galatasaray Başakşehir maçı canlı nereden izlenir? GS maçı hangi kanalda yayınlanıyor?

GALATASARAY MAÇI NEREDEN CANLI İZLENİR?

Ligde ilk 8 maçı yenilgisiz tamamlayan GS 7 galibiyet ve 1 beraberlik alarak yoluna devam ederken kaybetmeme serisine devam etmek istiyor. Bugün oynanacak olan maç beIN Sports 1 kanalında canlı izlenebilecek.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Galatasaray Başakşehir maç kadrosu! Muhtemel ilk 11 kadrosu
ETİKETLER
#Futbol
#galatasaray
#başakşehir
#canlı yayın
#beın sports
#mac
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.