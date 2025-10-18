Galatasaray Başakşehir maçı canlı nereden izlenir? GS maçı hangi kanalda yayınlanıyor?

Kategoriler
Futbolseverlerin heyecanla beklediği Galatasaray Başakşehir maçı canlı yayın bilgileri duyuruldu. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak olan maç 20.00'de başlayacak.
Trendyol Süper Lig'de bu akşam oynanacak olan müsabaka için bekleyiş devam ediyor. 20.00'de başlayacak olan maç Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanırken yayın bilgileri de belli oldu. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarında şifreli ve canlı olarak yayınlanacak.
Bugün oynanacak olan karşılaşma için nefesler tutuldu. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak olan müsabaka için dakikalar kala hangi kanalda yayınlandığı da gündeme geldi. Maç, beIN Sports 1 kanalında canlı olarak yayınlanacak.
Ligde ilk 8 maçı yenilgisiz tamamlayan GS 7 galibiyet ve 1 beraberlik alarak yoluna devam ederken kaybetmeme serisine devam etmek istiyor. Bugün oynanacak olan maç beIN Sports 1 kanalında canlı izlenebilecek.