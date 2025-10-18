Eskişehirspor maçı hangi kanalda? Denizli İdmanyurdu maçı 19.00’da başlayacak

Bugünün maç programına göre oynanacak olan Eskişehirspor – Denizli İdmanyurdu Güreller maçına saatler kaldı. 19.00'da başlayacak olan maçın yayınlandığı kanal duyuruldu.

ESKİŞEHİRSPOR – DENİZLİ İDMANYURDU GÜRELLER MAÇI HANGİ KANALDA?

TFF 3. Lig'de bu akşam oynanacak olan müsabakanın yayıncısı belli oldu. Nefes kesen maç bugün 19.00'da başlarken Bi Kanal ekranlarında canlı olarak yayınlanacak.

ESKİŞEHİRSPOR MAÇI NEREDEN İZLENİR?

Heyecanla beklenen maça dakikalar kala maçın yayın bilgileri de belli oldu. Karşılaşmayın canlı olarak izlemek isteyenler Bi Kanal ekranlarında maçı canlı olarak takip edebilecek.