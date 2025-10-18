Menü Kapat
Editor
 Bengü Sarıkuş

Doğum yardımı, evlilik kredisi ve yeni destekler! Bakan Göktaş canlı yayında açıkladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, doğum yardımı kapsamında bugüne kadar ödeme yapılan anne sayısının 477 bin 639 ve toplam ödeme miktarının 4,6 milyar lira olduğunu belirterek, "Ekim ayının ödemesi de 30 Ekim'de inşallah annelerin hesabına yatacak." dedi.

KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
18.10.2025
saat ikonu 17:15
|
GÜNCELLEME:
18.10.2025
saat ikonu 17:17

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bir televizyon yayınında gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Türkiye'de ortalama hane halkının 4'ten 3'e doğru gerilediğini, evlilik ile anne-baba olma yaşının yükseldiğini aktaran Göktaş, genç ve dinamik nüfus yapısının Türkiye'nin en büyük gücü olduğunu belirtti. Göktaş, Türkiye'nin hala Avrupa'ya göre genç ve dinamik nüfusa sahip olsa da gitgide nüfusun yaşlandığına dikkati çekti.

Doğum yardımı, evlilik kredisi ve yeni destekler! Bakan Göktaş canlı yayında açıkladı

Nüfus politikalarına yönelik önemli adımlar attıklarını dile getiren Göktaş, 81 ili kapsayan aile çalıştayı yaptıklarını, söz konusu illerde 15 binden fazla sivil toplum kuruluşu, akademisyen ve vatandaşlarla görüştükten sonra 2023'te Aile Şurası'nı hayata geçirdiklerini anlattı.

Göktaş, 2024-2028 yıllarını kapsayan Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Vizyon Belgesi ve Eylem Planı'nı oluşturduklarını, Nüfus Politikaları Kurulu ile Aile Enstitüsünü kurduklarını hatırlattı.

Doğum yardımı, evlilik kredisi ve yeni destekler! Bakan Göktaş canlı yayında açıkladı

2025'in ilan edilmesinin farkındalık adına önemli olduğunu vurgulayan Göktaş, Uluslararası Aile Forumu, Aile Festivali ve seminerler gibi bu yıla özel etkinlikler düzenlediklerini anlattı.

Bakan Göktaş, yeni evlenecek çiftler için "Aile ve Gençlik Fonu"nu hayata geçirdiklerini anımsatarak, ilk aşamada belirli kriterler kapsamında 18-29 yaş arası gençlere 2 yıl geri ödemesiz 4 yıl vadeli 150 bin liralık destek verdiklerini, geçen günlerde kredi miktarının 18-25 yaş grubu için 250, 26-29 yaş grubu için 200 bin liraya yükseltildiğini, kriterlerin de esnetildiğini söyledi. Şu ana kadar 160 binden fazla çiftin fona başvurduğunu bildiren Göktaş, programa başvuran gençlerin evlilik öncesi eğitim etkinliklerine de katıldığını belirtti.

Doğum yardımı, evlilik kredisi ve yeni destekler! Bakan Göktaş canlı yayında açıkladı

AİLE YILI GENELGESİ YAYIMLANACAK

"Aile Yılı" kapsamında pek çok üniversitede Aile Akademisi kurulduğunu, belediyelerle işbirliği yaptıklarını anlatan Göktaş, MÜSİAD'la Aile Dostu İş Yeri Projesi İşbirliği Protokolü'nü imzaladıkları hatırlattı. Göktaş, bu kapsamda MÜSİAD üyesi 1025 firmanın evlenecek çalışanlarına 3 asgari ücret, yeni çocuk sahibi olacak çalışanlarına da 2 asgari ücret destek sunacağını aktardı.

Doğum yardımı, evlilik kredisi ve yeni destekler! Bakan Göktaş canlı yayında açıkladı

Memurların yarı zamanlı çalışmasına yönelik bir adım attıklarını kaydeden Göktaş, gelecek ay Konya Büyükşehir Belediyesiyle akademisyenlerin de katılımıyla "aile dostu şehirler" üzerine çalışma yapacaklarını söyledi.

Doğum yardımı sistemine değinen Göktaş, bu kapsamda ilk çocuk için tek seferlik 5 bin liralık, ikinci çocuk için 5 yıl boyunca her ay 1500 liralık, üçüncü ve sonraki çocuklar için 5 yaşını tamamlayana kadar aylık 5 bin liralık destek sunduklarını söyledi.

Doğum yardımı, evlilik kredisi ve yeni destekler! Bakan Göktaş canlı yayında açıkladı

Bakan Göktaş, "Bu kapsamda bugüne kadar ödeme yapılan anne sayısı 477 bin 639 ve toplam ödeme miktarımız 4,6 milyar lira oldu. Ekim ayının ödemesi de 30 Ekim'de inşallah annelerin hesabına yatacak." diye konuştu.

Aile Yılı dolayısıyla ulaşımda önemli destekler sunduklarını, sosyal konut projelerinde ailelere ve yeni evlenecek çiftlere özel kontenjan ayırdıklarını aktaran Göktaş, ailenin bir yıla sığdırılamayacak kadar stratejik ve önemli bir konu olduğunu vurguladı.

Doğum yardımı, evlilik kredisi ve yeni destekler! Bakan Göktaş canlı yayında açıkladı

Göktaş, aile dostu ekosistemi kurmaya kararlıkla devam edeceklerini belirterek, "Cumhurbaşkanı'mız, önümüzdeki 10 yılı 'Aile ve Nüfus 10 Yılı' olarak ilan etti. Çok yakında bu kapsamda genelge yayımlanacak." ifadelerini kullandı.

ŞİDDET DÖNGÜSÜ KIRILACAK

Göktaş, TÜBİTAK, Marmara Üniversitesi ve TÜİK işbirliğiyle hazırlanan "Türkiye Araştırması"nı 10 yıl aradan sonra yaptıklarını ve her 5 yılda bir tekrarlamayı öngördüklerini anlattı. Araştırma kapsamında 18 bin 275 kadınla yüz yüze görüşme yapıldığını aktaran Göktaş, şöyle devam etti:

Doğum yardımı, evlilik kredisi ve yeni destekler! Bakan Göktaş canlı yayında açıkladı

"Kadına yönelik şiddetle mücadele, sıfır tolerans ilkesiyle yaklaştığımız bir alan. Tek vaka bile bizim için fazla bir vaka. Bu kapsamda araştırma, aslında bilimsel verilerle yeni bir dönemi açmamıza da vesile oluyor. Dijital şiddet, ısrarlı takip de bunun içerisinde. Çünkü dijital şiddet konusu zaman zaman görmezden geliniyor. Bu araştırma kapsamında yeni şiddet türlerine dair ilk kapsamlı veriler çıktı. Araştırma bize hem mevcut politikalarımızda hem de Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 5. Ulusal Eylem Planı'mıza zemin oluşturacak, yeni politika geliştirmemize de vesile olacak."

Hiçbir vakaya göz yumamayacaklarının altını çizen Göktaş, "Amacımız şiddet döngüsünü oluşmadan kırmak. Her türlü şiddet olayıyla kararlılıkla mücadele etmeye devam edeceğiz." dedi.

Doğum yardımı, evlilik kredisi ve yeni destekler! Bakan Göktaş canlı yayında açıkladı

ŞEHİT YAKINLARI VE GAZİLERLE GELECEK İNŞA EDİLECEK

Göktaş, "" sürecinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonuyla hayata geçtiğini, toplumsal huzur ve kardeşlik açısından bunun bir milat olduğunu söyledi.

Bu tarihi sürecin kalıcı barışa dönüşmesi adına pek çok çalışma yürüttüklerini belirten Göktaş, şöyle konuştu:

"81 ilimizde şehit aileleri ve gazilerimizle sivil toplum kuruluşlarımızla bir araya geliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın da ifade ettiği gibi bu süreci onlarla birlikte inşa edeceğiz. Nitekim de TBMM bünyesinde kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'na da ilk davet edilenler şehit ve gazi derneklerimiz oldu. Terörsüz Türkiye'nin hem sosyolojik hem kültürel hem psikolojik boyutlarıyla ele alınması çok önemli. Bizler de şehit yakınları ve gazilerimizle beraber bu süreci inşa etmeye devam edeceğiz. Türkiye genelinde yürüttüğümüz buluşmalarımızla özellikle şehit yakınlarımızın, gazilerimizin, sivil toplum kuruluşlarımızın hassasiyetlerini dinleyip, onların da soru işaretlerine yerinde cevap vermeye devam ediyoruz. Amacımız bir daha hiçbir annenin gözyaşı akmasın, hiçbir evlat babasız kalmasın, hiçbir anne evlat hasreti çekmesin. Güçlü bir Türkiye'yi inşallah şehit yakınlarımız ve gazilerimizle inşa etmeye devam edeceğiz."

