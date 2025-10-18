Isparta deprem bölgesi mi? Deprem riski ve fay haritası

18 Ekim Cumartesi günü meydana gelen ufak deprem kısa süreli endişeye neden oldu. Vatandaşlar ise Isparta deprem bölgesi mi araştırmasına başladı.

ISPARTA DEPREM BÖLGESİ Mİ?

Isparta İli Türkiye’nin deprem riski dağılım haritasında genel olarak birinci derecedeki deprem kuşağı üzerinde yer almaktadır. İl, Isparta-Dinar-Çivril-Uşak deprem hattı üzerindedir. Sadece Sütçüler ve Yenişarbademli ilçelerinde ikinci derece ve Sütçüler’in doğu sınırındaki dar bir alanda üçüncü derece deprem riski taşıyan bir dağılım bulunmaktadır.

ISPARTA'DA DEPREM Mİ OLDU?

Kandilli Rasathanesi verilerine göre bugün Isparta'da 2.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 9 Km derinlikte olan sarsıntı birçok kişi tarafından hissedilirken endişeli anlar yaşanmasına neden oldu.