Avatar
Editor
 Sumru Tarhan

Isparta deprem bölgesi mi? Deprem riski ve fay haritası

Bugün Isparta'da meydana gelen 2 büyüklüğündeki deprem birçok kişi tarafından hissedilirken Isparta'da deprem mi oldu sorusunu gündeme getirdi.

Isparta deprem bölgesi mi? Deprem riski ve fay haritası
Haber Merkezi
18.10.2025
17:15
18.10.2025
17:15

18 Ekim Cumartesi günü meydana gelen ufak kısa süreli endişeye neden oldu. Vatandaşlar ise Isparta deprem bölgesi mi araştırmasına başladı.

ISPARTA DEPREM BÖLGESİ Mİ?

Isparta İli Türkiye’nin dağılım haritasında genel olarak birinci derecedeki deprem kuşağı üzerinde yer almaktadır. İl, Isparta-Dinar-Çivril-Uşak deprem hattı üzerindedir. Sadece Sütçüler ve Yenişarbademli ilçelerinde ikinci derece ve Sütçüler’in doğu sınırındaki dar bir alanda üçüncü derece deprem riski taşıyan bir dağılım bulunmaktadır.

Isparta deprem bölgesi mi? Deprem riski ve fay haritası

ISPARTA'DA DEPREM Mİ OLDU?

verilerine göre bugün Isparta'da 2.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 9 Km derinlikte olan sarsıntı birçok kişi tarafından hissedilirken endişeli anlar yaşanmasına neden oldu.

