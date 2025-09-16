Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
24°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Sumru Tarhan

Galatasaray Frankfurt maçı çift maç mı, tek maç mı? Perşembe günü karşı karşıya gelecekler

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Galatasaray, Frankfurt ile karşı karşıya gelecek. Nefes kesen mücadeleye kısa süre kala taraftarlar tek maç mı, çift maç mı araştırmasına başladı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Galatasaray Frankfurt maçı çift maç mı, tek maç mı? Perşembe günü karşı karşıya gelecekler
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
16.09.2025
saat ikonu 14:06
|
GÜNCELLEME:
16.09.2025
saat ikonu 14:06

'nde yarış kaldığı yerden devam ederken 18 Eylül Perşembe günü 22.00'de maçı oynanacak.

GALATASARAY FRANKFURT MAÇI ÇİFT MAÇ MI, TEK MAÇ MI?

Şampiyonlar Ligi lig aşamasında kaldığı yerden devam edecek. Nefes kesen mücadeleye kısa süre kalmasıyla beraber taraftarlar tek maç olup olmadığını araştırdı. GS Frankfurt maçı tek maç olarak oynanırken rövanşı olmayacak. 36 takımın mücadele edeceği sezonda 8 maç sonunda ilk 8'e giren ekipler son 16 turuna çıkmaya hak kazanacak.

Galatasaray Frankfurt maçı çift maç mı, tek maç mı? Perşembe günü karşı karşıya gelecekler

GALATASARAY FRANKFURT RÖVANŞ MAÇI VAR MI?

Bugün itibarıyla başlayacak olan Galatasaray Frankfurt maçına günler kala heyecan başladı. Binlerce taraftarın canlı olarak takip edeceği müsabaka tek maç olarak oynanırken rövanş maçı olmayacak. Lig aşamasında 36 takım mücadele ederken 8 maçın ardından ilk 8'e girenler son 16 turuna çıkacak.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Galatasaray - Eintracht Frankfurt maçının hakemi belli oldu!
ETİKETLER
#Futbol
#galatasaray
#şampiyonlar ligi
#frankfurt
#Tek Maç
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.