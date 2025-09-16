Galatasaray Frankfurt maçı çift maç mı, tek maç mı? Perşembe günü karşı karşıya gelecekler

Şampiyonlar Ligi'nde yarış kaldığı yerden devam ederken 18 Eylül Perşembe günü 22.00'de Galatasaray Frankfurt maçı oynanacak.

GALATASARAY FRANKFURT MAÇI ÇİFT MAÇ MI, TEK MAÇ MI?

Şampiyonlar Ligi lig aşamasında kaldığı yerden devam edecek. Nefes kesen mücadeleye kısa süre kalmasıyla beraber taraftarlar tek maç olup olmadığını araştırdı. GS Frankfurt maçı tek maç olarak oynanırken rövanşı olmayacak. 36 takımın mücadele edeceği sezonda 8 maç sonunda ilk 8'e giren ekipler son 16 turuna çıkmaya hak kazanacak.

GALATASARAY FRANKFURT RÖVANŞ MAÇI VAR MI?

