25°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Editor
Editor
 Hüseyin Bahcivan

Galatasaray Konyaspor maç kadrosu, muhtemel ilk 11! Yıldız futbolcu kadroda yok

Trendyol Süper Lig'in 6. haftası kapsamında bugün (22 Eylül 2025 Pazartesi) Galatasaray ile Konyaspor, RAMS Park'ta karşı karşıya gelecek. Karşılaşmanın başlamasına saatler kala taraftarlar tarafından Galatasaray - Konyaspor maç kadrosu, muhtemel ilk 11'leri araştırılmaya başlandı. Mücadelede sarı-kırmızılıların yıldız santraforu sakatlığı nedeniyle forma giymeyecek.

Galatasaray Konyaspor maç kadrosu, muhtemel ilk 11! Yıldız futbolcu kadroda yok
Haber Merkezi
22.09.2025
22.09.2025
Trendyol Süper Lig'de namağlup bir şekilde galibiyet serisine devam eden lider bugün 9. sıradaki ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılar karşılaşmadan 3 puan ile ayrılırsa en yakın rakibi Göztepe ve Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 6'ya çıkaracak.

Konyaspor ise Süper Lig'in 2024-2025 sezonu kapsamında 4 maçta 2 galibiyet, ve birer beraberlik ile mağlubiyet aldı. 7 puan toplayan Konyaspor, Galatasaray ile oynayacağı karşılaşmayı kazanırsa maç eksiği olmasına rağmen 6. sıraya yükselecek.

Karşılaşmanın başlamasına saatler kala taraftarlar tarafından Galatasaray - Konyaspor maç kadrosu, muhtemel ilk 11'leri merak ediliyor.

Galatasaray Konyaspor maç kadrosu, muhtemel ilk 11! Yıldız futbolcu kadroda yok

GALATASARAY - KONYASPOR MAÇ KADROSU

Galatasaray - Konyaspor karşılaşmasında Nijeryalı dünyaca ünlü santrafor Victor sakatlığı nedeniyle forma giymeyecek. Milli arada sakatlanan yıldız futbolcunun ağrılarının hala devam etmesinden dolayı mücadelede yer almayacağı iddia edildi.

Ancak yıldız futbolcu son yapılan antrenmanın ilk kısmında takımla çalışmalar gerçekleştirdi. Osimhen'in karşılaşmanın ikinci yarısında oyuna dahil olma ihtimali bulunuyor. Konyaspor ise tam kadro Galatasaray deplasmanında sahada olacak.

Galatasaray Konyaspor maç kadrosu, muhtemel ilk 11! Yıldız futbolcu kadroda yok

GALATASARAY KONYASPOR MUHTEMEL İLK 11

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un, Osimhen'in yokluğunda ilk 11'de Mauro Icardi ile başlayacağı tahmin ediliyor. UEFA Şampiyonlar Ligi kapsamında geçtiğimiz hafta oynanan Eintracht Frankfurt karşılaşmasında yer almayan Abdülkerim Bardakçı'nın ise ilk 11'e geri dönmesi bekleniyor.

Galatasaray - Konyaspor maçının muhtemel ilk 11'leri ise şöyle:

Galatasaray: Uğurcan Çakır, Singo, Abdülkerim, İsmail Jakobs, Roland Sallai, Torreira, İlkay Gündoğan, Leroy Sane, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Mauro Icardi

Konyaspor: Deniz, Andzouana, Adil, Uğurcan, Guilherme, Bazoer, Ndao, Bjorlo, Melih, Bardhi, Umut

Galatasaray Konyaspor maç kadrosu, muhtemel ilk 11! Yıldız futbolcu kadroda yok

GALATASARAY - KONYASPOR MAÇI HAKEMİ KİM?

Türkiye Federasyonu (TFF) tarafından açıklanan bilgilere göre Galatasaray - Konyaspor maçını hakem Yasin Kol yönetecek. Yardımcı hakem olarak Abdullah Bora Özkara ve Bahtiyar Birinci'nin görev alacağı karşılaşmanın dördüncü hakeminin ise Yiğit Arslan olacak. Mücadelenin VAR koltuğunda Ali Şansalan'ın, AVAR'da ise ehmet Salih Mazlum'un yer alacağı açıklandı.

#Futbol
#galatasaray
#konyaspor
#osimhen
#Süperlig
#Maçkadrosu
#Maçİlk11
#Aktüel
