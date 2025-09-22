Galatasaray Konyaspor maç skoru kaç kaç? Galatasaray’dan tarihi seri

Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray, Konyaspor'u ağırladı.

Rams Park'ta oynanan karşılaşmayı Galatasaray 3-1'lik sonuçla kazandı.

Bu neticeyle birlikte Galatasaray 6'da 6 yaparak 18 puanla zirvedeki yerini korudu ve en yakın rakibiyle puan farkını 6'ya çıkardı. Konyaspor ise 7 puanda kaldı.

Okan Buruk'un futbolcuları gelecek hafta Alanyaspor ile dış sahada oynayacak. Konyaspor, Başakşehir’i misafir edecek.

Galatasaray, Süper Lig'de çıktığı son 14 maçta da 2’den fazla gol atarak, lig tarihinin en uzun serisine erişti.

Sarı-kırmızılı takım 23. dakikada Yunus Akgün'ün kaydettiği golle öne geçti.

Dakikalar 45+1'i gösterdiğinde sahneye Icardi çıktı ve farkı 2’ye çıkardı. Pası veren isim ise Yunus Akgün oldu.

Galatasaray, Lucas Torreira'nın 64. dakikada bulduğu golle skoru 3-0’a taşıdı.

Karşılaşmanın sonucunu belirleyen gol ise 80. dakikada Umut Nayir’den geldi.