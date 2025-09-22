Menü Kapat
TGRT Haber
Hava Durumu
Aktüel
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

Galatasaray Konyaspor maç skoru kaç kaç? Galatasaray’dan tarihi seri

Galatasaray, Süper Lig'in 6. haftasında Konyaspor'u yenerek 6'da 6 yapıp tarihi bir başarıya da imza attı.

Galatasaray Konyaspor maç skoru kaç kaç? Galatasaray’dan tarihi seri
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
22.09.2025
saat ikonu 22:05
|
GÜNCELLEME:
22.09.2025
saat ikonu 22:05

'in 6. haftasında , 'u ağırladı.

Rams Park'ta oynanan karşılaşmayı Galatasaray 3-1'lik sonuçla kazandı.

Bu neticeyle birlikte Galatasaray 6'da 6 yaparak 18 puanla zirvedeki yerini korudu ve en yakın rakibiyle puan farkını 6'ya çıkardı. Konyaspor ise 7 puanda kaldı.

Galatasaray Konyaspor maç skoru kaç kaç? Galatasaray’dan tarihi seri

'un futbolcuları gelecek hafta Alanyaspor ile dış sahada oynayacak. Konyaspor, Başakşehir’i misafir edecek.

Galatasaray, Süper Lig'de çıktığı son 14 maçta da 2’den fazla atarak, lig tarihinin en uzun serisine erişti.

Galatasaray Konyaspor maç skoru kaç kaç? Galatasaray’dan tarihi seri

Sarı-kırmızılı takım 23. dakikada 'ün kaydettiği golle öne geçti.

Dakikalar 45+1'i gösterdiğinde sahneye Icardi çıktı ve farkı 2’ye çıkardı. Pası veren isim ise Yunus Akgün oldu.

Galatasaray Konyaspor maç skoru kaç kaç? Galatasaray’dan tarihi seri

Galatasaray, Lucas Torreira'nın 64. dakikada bulduğu golle skoru 3-0’a taşıdı.

Karşılaşmanın sonucunu belirleyen gol ise 80. dakikada Umut Nayir’den geldi.

Sıkça Sorulan Sorular

Galatasaray Konyaspor karşısında hangi oyuncular gol attı?
Galatasaray’ın gollerini Yunus Akgün, Mauro Icardi ve Lucas Torreira kaydetti. Konyaspor’un tek golü ise Umut Nayir’den geldi.
