Galatasaray maçını hangi kanal veriyor? GS Gaziantep maçının nereden izleneceği belli oldu

Binlerce taraftarın beklediği maç için bekleyiş devam ederken şampiyonluk mücadelesi bu akşam başlıyor. GS Gaziantep FK müsabakası bugün beIN Sports 1 ekranlarında yayınlanacak. Son şampiyon Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında bugün Gaziantep FK'ye konuk olacak. Karşılaşmayı canlı olarak televizyon ekranlarında izlemek isteyenler ise beIN Sports 1 kanalından takip edebilecek.

Sarı kırmızılı ekibin muhtemel ilk 11 kadrosu şöyle:

Gaziantep FK: Mbakata, Arda, Maxim, Sorescu, Ogün, Boateng, Semih, Bacuna, Rodrigues, Burak, Kozlowski.

Galatasaray: Yunus, Sane, Sallai, Barış, Eren, Günay, Torreira, Lemina, Sara, Abdülkerim, Davinson.