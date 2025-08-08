Menü Kapat
Galatasaray maçını hangi kanal veriyor? GS Gaziantep maçının nereden izleneceği belli oldu

Süper Lig'de yeni sezon bu akşam başlıyor. Ligin ilk maçı Galatasaray ile Gaziantep FK arasında oynanacak. Heyecanla beklenen müsabaka için bekleyiş devam ederken GS maçını hangi kanal veriyor belli oldu. Binlerce taraftar Galatasaray maçını nereden izleyebileceğini araştırmaya başladı.

Galatasaray maçını hangi kanal veriyor? GS Gaziantep maçının nereden izleneceği belli oldu
'de şampiyonluk yarışı bugün başlarken GS maçına saatler kaldı. maçını canlı olarak izlemek isteyenler yayınlandığı kanalı merak ediyor. Sarı kırmızılı ekip geçen sezonu şampiyon olarak kapatırken bu sezonu da lider olarak bitirmeyi hedefliyor.

GALATASARAY MAÇINI HANGİ KANAL VERİYOR?

Binlerce taraftarın beklediği maç için bekleyiş devam ederken şampiyonluk mücadelesi bu akşam başlıyor. GS Gaziantep FK müsabakası bugün 1 ekranlarında yayınlanacak. Son şampiyon Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında bugün Gaziantep FK'ye konuk olacak. Karşılaşmayı canlı olarak televizyon ekranlarında izlemek isteyenler ise beIN Sports 1 kanalından takip edebilecek.

Galatasaray maçını hangi kanal veriyor? GS Gaziantep maçının nereden izleneceği belli oldu

GALATASARAY GAZİANTEP MAÇI NEREDEN CANLI İZLENİR?

Ligde üst üste 3, toplamda 25 defa kupayı kaldıran GS, yeni sezonda da aynı başarıyı elde etmek istiyor. Ligin ilk maçında Gaziantep FK ile sarı kırmızılı ekip karşılaşacak. Yeni sezon şampiyonluk yarışı kaldığı yerden devam edecek. Gaziantep Stadı'nda oynanacak mücadele bugün 21.30'da başlarken beIN Sports 1 kanalında yayınlanacak.

Galatasaray maçını hangi kanal veriyor? GS Gaziantep maçının nereden izleneceği belli oldu

GS MAÇI HANGİ KANALDA?

Trendyol Süper Lig, 8 Ağustos itibarıyla başlıyor. Binlerce taraftarın nefeslerini tutarak beklediği maça kısa süre kalmasıyla beraber maç yayın bilgileri de araştırıldı. Galatasaray Gaziantep FK maçı bugün Bein Sports 1 ekranlarında canlı olarak yayınlanacak. Süper Lig'de yarış kaldığı yerden devam ediyor.

Sarı kırmızılı ekibin muhtemel ilk 11 kadrosu şöyle:

Gaziantep FK: Mbakata, Arda, Maxim, Sorescu, Ogün, Boateng, Semih, Bacuna, Rodrigues, Burak, Kozlowski.

Galatasaray: Yunus, Sane, Sallai, Barış, Eren, Günay, Torreira, Lemina, Sara, Abdülkerim, Davinson.

