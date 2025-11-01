Galatasaray Trabzonspor maç kadrosu! Muhtemel ilk 11 kadrosu

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında oynanacak olan Galatasaray Trabzonspor derbisinin maç kadrosu dikkat çekti.

GALATASARAY TRABZONSPOR MAÇ KADROSU

Bu akşam 141. kez karşı karşıya gelecek iki takım için heyecan devam ediyor. Galatasaray'da Singo'nun durumu maç saatine yakın belli olurken İlkay Gündoğan ve Sanchez bu akşam forma giyemeyecek.

GALATASARAY TRABZONSPOR MUHTEMEL İLK 11

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Singo (Kaan), Abdülkerim, Jakobs, Lemina, Torreira, Sane, Yunus, Barış Osimhen.

Trabzonspor: Onana, Pina, Savic, Batagov, Mustafa, Okay, Folcarelli, Oulai, Zubkov, Augusto, Onuachu.

GALATSARAY TRABZONSPOR EN ÇOK KİM KAZANDI?

Bu akşam RAMS Park'ta oynanacak maç için bekleyiş sürüyor. İki takım 141. kez karşılaşacak. Trabzonspor'un Süper Lig'e yükseldiği 1974-1975 sezonunda başlayan 51 yıllık rekabette resmi ve özel 140 karşılaşmanın 65'ini Galatasaray, 44'ünü Trabzonspor kazandı, 31 müsabakada ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı.