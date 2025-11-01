Galatasaray Trabzonspor arasındaki geçmiş tüm maçlar ve skorları! GS TS son 10 maç sonuçları

Bu akşam 20.00'de oynanacak olan karşılaşma öncesinde Galatasaray Trabzonspor arasındaki son 10 maç ve sonuçları taraftarın gündemine yerleşti.

GALATASARAY TRABZONSPOR ARASINDAKİ GEÇMİŞ TÜM MAÇLAR VE SKORLARI

Trabzonspor'un Süper Lig'e yükseldiği 1974-1975 sezonunda başlayan 51 yıllık mücadele resmi ve özel 140 karşılaşmanın 65'ini Galatasaray, 44'ünü Trabzonspor kazandı, 31 müsabakada ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı. Galatasaray ile Trabzonspor, ligde bugün 105. kez karşı karşıya gelecek. 104 karşılaşmanın 47'sini Galatasaray kazanırken 32 maçta gülen taraf Karadeniz ekibi oldu ve 25 müsabaka berabere sonuçlandı.

GALATASARAY TRABZONSPOR SON 10 MAÇ SONUÇLARI

GALATASARAY TRABZONSPOR KAÇ KEZ KARŞILAŞTI?

51 yıllık rekabette resmi ve özel 140 karşılaşmanın 65'ini Galatasaray, 44'ünü Trabzonspor kazandı. İki takım bu akşam 141. kez karşılaşacak.

GALATASARAY TRABZONSPOR KARŞILAŞMALARI

14 Mayıs 2025 – Trabzonspor 0:3 Galatasaray

10 Mayıs 2025 – Trabzonspor 0:2 Galatasaray

16 Aralık 2024 – Galatasaray 4:3 Trabzonspor

21 Ocak 2024 – Trabzonspor 1:5 Galatasaray

19 Ağustos 2023 – Galatasaray 2:0 Trabzonspor

5 Şubat 2023 – Galatasaray 2:1 Trabzonspor

28 Ağustos 2022 – Trabzonspor 0:0 Galatasaray

23 Ocak 2022 – Galatasaray 1:2 Trabzonspor

12 Eylül 2021 – Trabzonspor 2:2 Galatasaray

21 Nisan 2021 – Galatasaray 1:1 Trabzonspor

26 Aralık 2020 – Trabzonspor 0:2 Galatasaray

5 Temmuz 2020 – Galatasaray 1:3 Trabzonspor

1 Aralık 2019 – Trabzonspor 1:1 Galatasaray

10 Şubat 2019 – Galatasaray 3:1 Trabzonspor

1 Eylül 2018 – Trabzonspor 4:0 Galatasaray

1 Nisan 2018 – Galatasaray 2:1 Trabzonspor

29 Ekim 2017 – Trabzonspor 2:1 Galatasaray

18 Mart 2017 – Trabzonspor 2:0 Galatasaray

22 Ekim 2016 – Galatasaray 0:1 Trabzonspor

21 Şubat 2016 – Galatasaray 2:1 Trabzonspor

19 Eylül 2015 – Trabzonspor 0:1 Galatasaray

19 Nisan 2015 – Trabzonspor 2:1 Galatasaray