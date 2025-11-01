Galatasaray Trabzonspor arasındaki geçmiş tüm maçlar ve skorları! GS TS son 10 maç sonuçları

Kategoriler
Bu akşam 20.00'de oynanacak olan karşılaşma öncesinde Galatasaray Trabzonspor arasındaki son 10 maç ve sonuçları taraftarın gündemine yerleşti.
Trabzonspor'un Süper Lig'e yükseldiği 1974-1975 sezonunda başlayan 51 yıllık mücadele resmi ve özel 140 karşılaşmanın 65'ini Galatasaray, 44'ünü Trabzonspor kazandı, 31 müsabakada ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı. Galatasaray ile Trabzonspor, ligde bugün 105. kez karşı karşıya gelecek. 104 karşılaşmanın 47'sini Galatasaray kazanırken 32 maçta gülen taraf Karadeniz ekibi oldu ve 25 müsabaka berabere sonuçlandı.
14 Mayıs 2025 – Trabzonspor 0:3 Galatasaray
10 Mayıs 2025 – Trabzonspor 0:2 Galatasaray
16 Aralık 2024 – Galatasaray 4:3 Trabzonspor
21 Ocak 2024 – Trabzonspor 1:5 Galatasaray
19 Ağustos 2023 – Galatasaray 2:0 Trabzonspor
5 Şubat 2023 – Galatasaray 2:1 Trabzonspor
28 Ağustos 2022 – Trabzonspor 0:0 Galatasaray
23 Ocak 2022 – Galatasaray 1:2 Trabzonspor
12 Eylül 2021 – Trabzonspor 2:2 Galatasaray
21 Nisan 2021 – Galatasaray 1:1 Trabzonspor
26 Aralık 2020 – Trabzonspor 0:2 Galatasaray
5 Temmuz 2020 – Galatasaray 1:3 Trabzonspor
51 yıllık rekabette resmi ve özel 140 karşılaşmanın 65'ini Galatasaray, 44'ünü Trabzonspor kazandı. İki takım bu akşam 141. kez karşılaşacak.
1 Aralık 2019 – Trabzonspor 1:1 Galatasaray
10 Şubat 2019 – Galatasaray 3:1 Trabzonspor
1 Eylül 2018 – Trabzonspor 4:0 Galatasaray
1 Nisan 2018 – Galatasaray 2:1 Trabzonspor
29 Ekim 2017 – Trabzonspor 2:1 Galatasaray
18 Mart 2017 – Trabzonspor 2:0 Galatasaray
22 Ekim 2016 – Galatasaray 0:1 Trabzonspor
21 Şubat 2016 – Galatasaray 2:1 Trabzonspor
19 Eylül 2015 – Trabzonspor 0:1 Galatasaray
19 Nisan 2015 – Trabzonspor 2:1 Galatasaray