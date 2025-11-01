Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Sumru Tarhan

Sivasspor maçı hangi kanalda? Ümraniyespor maçı canlı yayın bilglieri paylaşıldı

Trendyol 1. Lig'de bugün oynanacak olan Sivasspor Ümraniyespor maçı için dakikalar kaldı. Maçı canlı olarak izlemek isteyenler Sivasspor maçı hangi kanalda yayınlanıyor araştırmasına başladı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Sivasspor maçı hangi kanalda? Ümraniyespor maçı canlı yayın bilglieri paylaşıldı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
01.11.2025
saat ikonu 15:48
|
GÜNCELLEME:
01.11.2025
saat ikonu 15:52

'de şampiyonluk yarışı kaldığı yerden devam ederken bugün 16.00'da Ümraniyespor maçı oynanacak.

SİVASSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

1 Kasım Cumartesi maç programına göre Sivasspor ile Ümraniyespor karşı karşıya gelecek. Müsabaka ekranlarında canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Binlerce taraftar televizyon ekranlarında maçı izleyebilecek.

Sivasspor maçı hangi kanalda? Ümraniyespor maçı canlı yayın bilglieri paylaşıldı

SİVASSPOR ÜMRANİYESPOR MAÇI CANLI İZLE NEREDEN?

Bugün oynanacak olan müsabaka 16.00'da başlarken TRT Spor ekranlarında canlı olarak yayınlanıyor. Taraftarlar karşılaşmayı canlı olarak takip edebilecek. Trendyol 1. Lig’in 12. haftasında Ümraniyespor, kendi sahasında Sivasspor’u konuk ediyor.

Sivasspor maçı hangi kanalda? Ümraniyespor maçı canlı yayın bilglieri paylaşıldı

SİVASSPOR MAÇI NEREDEN İZLENİR?

Son 4 resmi maçını mağlubiyetle tamamlayan Ümraniyespor bugün Sivasspor'a karşı galibiyet almayı hedefliyor. İki takımın da galibiyet almak için mücadele edeceği maçın bilgileri de paylaşıldı. Maç, TRT Spor ekranlarında yayınlanacak.

Sivasspor maçı hangi kanalda? Ümraniyespor maçı canlı yayın bilglieri paylaşıldı

TRENDYOL 1. LİG BUGÜNÜN MAÇLARI

Trendyol 1. Lig
13:30 | Keçiörengücü - Sarıyer | TRT Spor - Bein Sports 2
16:00 | Ümraniyespor - Sivasspor | TRT Spor - Bein Sports Max 1
19:00 | Serik Bld. - Adana Demirspor | TRT Spor - Bein Sports Max 1

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
TS GS maçı hakemi kim? Cihan Aydın hangi maçları yönetti?
ETİKETLER
#Futbol
#sivasspor
#canlı yayın
#trt spor
#ümrâniyespor
#Trendyol 1. Lig
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.