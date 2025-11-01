Sivasspor maçı hangi kanalda? Ümraniyespor maçı canlı yayın bilglieri paylaşıldı

Trendyol 1. Lig'de şampiyonluk yarışı kaldığı yerden devam ederken bugün 16.00'da Sivasspor Ümraniyespor maçı oynanacak.

SİVASSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

1 Kasım Cumartesi maç programına göre Sivasspor ile Ümraniyespor karşı karşıya gelecek. Müsabaka TRT Spor ekranlarında canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Binlerce taraftar televizyon ekranlarında maçı izleyebilecek.

SİVASSPOR ÜMRANİYESPOR MAÇI CANLI İZLE NEREDEN?

Bugün oynanacak olan müsabaka 16.00'da başlarken TRT Spor ekranlarında canlı olarak yayınlanıyor. Taraftarlar karşılaşmayı canlı olarak takip edebilecek. Trendyol 1. Lig’in 12. haftasında Ümraniyespor, kendi sahasında Sivasspor’u konuk ediyor.

SİVASSPOR MAÇI NEREDEN İZLENİR?

Son 4 resmi maçını mağlubiyetle tamamlayan Ümraniyespor bugün Sivasspor'a karşı galibiyet almayı hedefliyor. İki takımın da galibiyet almak için mücadele edeceği maçın canlı yayın bilgileri de paylaşıldı. Maç, TRT Spor ekranlarında yayınlanacak.

TRENDYOL 1. LİG BUGÜNÜN MAÇLARI

Trendyol 1. Lig

13:30 | Keçiörengücü - Sarıyer | TRT Spor - Bein Sports 2

16:00 | Ümraniyespor - Sivasspor | TRT Spor - Bein Sports Max 1

19:00 | Serik Bld. - Adana Demirspor | TRT Spor - Bein Sports Max 1