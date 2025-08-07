Galatasaray’ın Gaziantep maçı muhtemel ilk 11’i! Osimhen kadroda yok

Galatasaray, Süper Lig’in açılış maçında Gaziantep FK’ya konuk oluyor. 8 Ağustos Cuma günü saat 21.30’da Gaziantep Stadı’nda oynanacak mücadele, beIN SPORTS 1 ekranlarından futbolseverlerle buluşacak.

GAZİANTEP GALATASARAY MUHTEMEL 11

Galatasaray’ın Gaziantep FK karşısında sahaya süreceği muhtemel 11, teknik direktör Okan Buruk’un kamp kadrosu tercihleriyle belli olmaya başladı. Kalede Günay Güvenç’in yer alması beklenirken, defans hattında Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı ve Jakobs’un forma giymesi öngörülüyor. Orta sahada Mario Lemina, Gabriel Sara ve Lucas Torreira’nın görev yapması, hücum hattında ise Yunus Akgün, Leroy Sane ve Barış Alper Yılmaz’ın yer alması bekleniyor.

İşte Galatasaray’ın Gaziantep maçı muhtemel 11’i:

Günay, Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Lemina, Gabriel Sara, Torreira, Yunus Akgün, Leroy Sane, Barış Alper Yılmaz

OSİMHEN GAZİANTEP MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Türkiye’nin transfer rekorunu kırarak Galatasaray’a gelen yıldız santraforun Gaziantep maçında oynayıp oynamayacağı merak ediliyordu. Victor Osimhen, kampa geç katılması nedeniyle Gaziantep FK maçının kadrosunda yer almıyor. Teknik direktör Okan Buruk’un, oyuncunun fiziksel durumunu riske atmamak adına bu maçta Osimhen’e forma vermeyeceği öğrenildi. Sarı-kırmızılıların, yıldız oyuncuyu ilerleyen haftalarda hazır hale getirmeyi planladığı belirtildi.

İCARDİ NEDEN OYNAMIYOR, SAHALARA NE ZAMAN DÖNECEK?

Daha önce Süper Lig’de gol kralı olan Mauro Icardi, sakatlıklarla dolu bir dönemin ardından takımla çalışmalara katılmış olsa da Gaziantep FK maçında forma giyemeyecek. Sağlık ekibi ve teknik direktör Okan Buruk, yıldız oyuncunun maç temposuna dönmesi konusunda aceleci davranmamayı tercih etti.

Icardi’nin sahalara dönüş tarihi hakkında net bir bilgi verilmese de teknik ekibin oyuncuyu riske atmamak için temkinli bir yol izlediği öğrenildi.

GAZİANTEP GALATASARAY MAÇ KADROSU

Galatasaray’ın Gaziantep FK maçı için açıklanan kamp kadrosunda, yeni transferler ve mevcut oyuncular arasında dikkat çeken isimler yer alıyor. Victor Nelsson ve Carlos Cuesta’nın da lisanslarının çıkarılmaması nedeniyle kadroda bulunmadığı ifade edildi.

Gaziantep FK karşısında Galatasaray’ın kadrosunda Günay, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Lemina, Sara, Torreira, Yunus, Sane ve Barış gibi isimlerin yer alması bekleniyor. Teknik direktör Okan Buruk’un, yeni transferlerin takıma adaptasyon sürecini hızlandırmak için bu maçta farklı taktikler deneyebileceği belirtiliyor. Sarı-kırmızılılar, sezona galibiyetle başlayarak şampiyonluk serisini sürdürme hedefinde.

SANE GAZİANTEP MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Galatasaray’ın yeni transferi Leroy Sane, geçen sezon Bayern Münih formasıyla Bundesliga’da 11 gol atarak kariyerinin en golcü sezonunu geçirmişti. Gaziantep FK maçında teknik direktör Okan Buruk’un görev vermesi halinde, Sane’nin sarı-kırmızılı formayla ilk resmi maçına çıkması bekleniyor.