Gaziantep FK Galatasaray CANLI nereden izlenir? Maç başlıyor

Trendyol Süper Lig’in yeni sezonu, bu akşam Gaziantep FK Galatasaray maçıyla start alıyor. Son şampiyon, üst üste dördüncü şampiyonluk hedefiyle deplasmanda sahaya çıkacak.

Gaziantep FK ile Galatasaray arasındaki maç, bu akşam saat 21.30’da Gaziantep Stadı’nda oynanacak ve beIN SPORTS 1 üzerinden canlı yayınlanacak. beIN SPORTS kullanıcıları, bu karşılaşmayı şifresiz olarak izleyebilir. Gaziantep FK Galatasaray maçı, Türkiye’de yalnızca Bein Sports üzerinden izlenebilecek. Galatasaray, yeni sezonda üst üste dördüncü şampiyonluk hedefiyle sahaya çıkarken, Gaziantep FK, yeni teknik direktörü İsmet Taşdemir ile seyircisi önünde ilk resmi maçına çıkacak. Karşılaşma, sarı-kırmızılı ekibin hazırlık maçlarındaki yenilmez performansının lige nasıl yansıyacağının ilk göstergesi olacak.

İki takım arasındaki rekabette Galatasaray, daha önce oynanan 12 maçta 10 galibiyetle üstünlük sağladı. Gaziantep’te oynanan 6 Süper Lig maçında ise sarı-kırmızılılar, biri hükmen olmak üzere 5 galibiyet elde etti. Maç, her iki takım için de sezonun ilk haftasında önemli bir sınav niteliği taşıyor. beIN SPORTS 1, yüksek görüntü kalitesiyle bu heyecanlı karşılaşmayı izleyicilere sunacak.

Gaziantep FK-Galatasaray maçı, Türkiye'de beIN SPORTS 1 kanalında saat 21.30'da canlı yayınlanacak. beIN SPORTS kullanıcıları, bu karşılaşmayı şifresiz olarak izleme imkanına sahip olacak. Maç, Gaziantep Stadı'nda oynanacak ve Galatasaray'ın yeni sezondaki ilk resmi mücadelesi olacak.

Yurt dışında ise maç, ABD’de fuboTV, Bosna Hersek’te Sport Klub 1 HR, El Salvador’da Disney+ Premium Norte, Kanada’da beIN Sports en Español, Portekiz’de Sport TV3 ve Rusya’da Match! Futbol 3 kanallarında izlenebilecek.

Yurt dışında ise maç, ABD'de fuboTV, Bosna Hersek'te Sport Klub 1 HR, El Salvador'da Disney+ Premium Norte, Kanada'da beIN Sports en Español, Portekiz'de Sport TV3 ve Rusya'da Match! Futbol 3 kanallarında izlenebilecek.

Gaziantep FK 11’i: Mustafa, Mbakata, Arda, Abena, Kevin, Bacuna, Sorescu, Maxim, Kozlowski, Lungoyi, Boateng.

Galatasaray 11’i: Günay, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Lemina, Torreira, Yunus, Sara, Sane, Barış Alper Yılmaz.

İki takım arasındaki 13. randevu olacak ve Galatasaray, daha önceki maçlarda rakibine karşı üstünlük kurmuştu.

Gaziantep FK ise seyircisi önünde yeni teknik direktörüyle ilk resmi maçına çıkacak. Karşılaşma, iki takım arasındaki 13. randevu olacak ve Galatasaray, daha önceki maçlarda rakibine karşı üstünlük kurmuştu.

Gaziantep FK Galatasaray maçını kaçak yollarla izlemek yasal değildir ve suç teşkil eder. Gaziantep FK Galatasaray kaçak maç link/linkleri veya Gaziantep FK Galatasaray kaçak maç izleme siteleri güvenilir değildir, kullanıcıların kişisel verilerini riske atabilir ve kötü amaçlı yazılımlar içerebilir. Gaziantep FK Galatasaray maçı, Türkiye’de yalnızca beIN SPORTS 1 üzerinden şifresiz olarak beIN SPORTS kullanıcıları tarafından yasal olarak izlenebilir.

Galatasaray, hazırlık maçlarında gösterdiği yenilmez performansla sezona iddialı girerken, Gaziantep FK, yeni teknik direktörü İsmet Taşdemir ile ilk resmi maçına çıkacak.

Galatasaray, hazırlık maçlarında gösterdiği yenilmez performansla sezona iddialı girerken, Gaziantep FK, yeni teknik direktörü İsmet Taşdemir ile ilk resmi maçına çıkacak. İki takım arasındaki rekabette sarı-kırmızılılar, 12 maçta 10 galibiyetle üstün durumda.