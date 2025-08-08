Menü Kapat
Gaziantep FK Galatasaray CANLI nereden izlenir? Maç başlıyor

Gaziantep Galatasaray canlı yayın ile Bein Sports 1’de ekranlara geliyor. Son şampiyon Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 2025-2026 sezonu açılış haftasında bu akşam Gaziantep FK ile deplasmanda karşılaşacak. Gaziantep FK Galatasaray canlı yayın bilgileri belli oldu. Galatasaray’ın maçı Türkiye’nin yanı sıra birçok ülkeden de canlı olarak izlenebilecek.

Gaziantep FK Galatasaray CANLI nereden izlenir? Maç başlıyor
Trendyol ’in yeni sezonu, bu akşam maçıyla start alıyor. Son şampiyon, üst üste dördüncü şampiyonluk hedefiyle deplasmanda sahaya çıkacak.

GAZİANTEP GALATASARAY CANLI İZLE

FK ile Galatasaray arasındaki maç, bu akşam saat 21.30’da Gaziantep Stadı’nda oynanacak ve 1 üzerinden canlı yayınlanacak. beIN SPORTS kullanıcıları, bu karşılaşmayı şifresiz olarak izleyebilir. Gaziantep FK Galatasaray maçı, Türkiye’de yalnızca Bein Sports üzerinden izlenebilecek. Galatasaray, yeni sezonda üst üste dördüncü şampiyonluk hedefiyle sahaya çıkarken, Gaziantep FK, yeni teknik direktörü İsmet Taşdemir ile seyircisi önünde ilk resmi maçına çıkacak. Karşılaşma, sarı-kırmızılı ekibin hazırlık maçlarındaki yenilmez performansının lige nasıl yansıyacağının ilk göstergesi olacak.

Gaziantep FK Galatasaray CANLI nereden izlenir? Maç başlıyor

İki takım arasındaki rekabette Galatasaray, daha önce oynanan 12 maçta 10 galibiyetle üstünlük sağladı. Gaziantep’te oynanan 6 Süper Lig maçında ise sarı-kırmızılılar, biri hükmen olmak üzere 5 galibiyet elde etti. Maç, her iki takım için de sezonun ilk haftasında önemli bir sınav niteliği taşıyor. beIN SPORTS 1, yüksek görüntü kalitesiyle bu heyecanlı karşılaşmayı izleyicilere sunacak.

Gaziantep FK Galatasaray CANLI nereden izlenir? Maç başlıyor

GAZİANTEP FK GALATASARAY HANGİ KANALDA?

Gaziantep FK-Galatasaray maçı, Türkiye’de beIN SPORTS 1 kanalında saat 21.30’da canlı yayınlanacak. beIN SPORTS kullanıcıları, bu karşılaşmayı şifresiz olarak izleme imkanına sahip olacak. Maç, Gaziantep Stadı’nda oynanacak ve Galatasaray’ın yeni sezondaki ilk resmi mücadelesi olacak.

Yurt dışında ise maç, ABD’de fuboTV, Bosna Hersek’te Sport Klub 1 HR, El Salvador’da Disney+ Premium Norte, Kanada’da beIN Sports en Español, Portekiz’de Sport TV3 ve Rusya’da Match! 3 kanallarında izlenebilecek.

Gaziantep FK Galatasaray CANLI nereden izlenir? Maç başlıyor

GAZİANTEP FK GALATASARAY MAÇINI ŞİFRESİZ VEREN YABANCI KANALLAR

Gaziantep FK-Galatasaray maçı, yurt dışında çeşitli kanallar üzerinden izlenebilecek. ABD’de fuboTV, Bosna Hersek’te Sport Klub 1 HR, El Salvador’da Disney+ Premium Norte, Kanada’da beIN Sports en Español, Portekiz’de Sport TV3 ve Rusya’da Match! Futbol 3 kanalları maçı yayınlayacak. Türkiye’de ise maç, beIN SPORTS 1 üzerinden şifresiz olarak beIN SPORTS kullanıcılarına sunulacak.

Gaziantep FK Galatasaray maçını şifresiz veren kanallar:

  • ABD: fuboTV
  • Bosna Hersek: Sport Klub 1 HR
  • El Salvador: Disney+ Premium Norte
  • Kanada: beIN Sports en Español
  • Portekiz: Sport TV3
  • Rusya: Match! futbol 3
Gaziantep FK Galatasaray CANLI nereden izlenir? Maç başlıyor

GAZİANTEP FK GALATASARAY İLK 11’LER

Gaziantep FK Galatasaray 11’leri şu şekildedir:

Gaziantep FK 11’i: Mustafa, Mbakata, Arda, Abena, Kevin, Bacuna, Sorescu, Maxim, Kozlowski, Lungoyi, Boateng.

Galatasaray 11’i: Günay, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Lemina, Torreira, Yunus, Sara, Sane, Barış Alper Yılmaz.

Gaziantep FK Galatasaray CANLI nereden izlenir? Maç başlıyor

GAZİANTEP GALATASARAY MAÇI NEREDEN İZLENİR?

Gaziantep FK Galatasaray maçı, Türkiye’de beIN SPORTS 1 kanalından canlı yayınlanacak ve beIN SPORTS kullanıcıları için şifresiz olarak izlenebilecek. Maç, saat 21.30’da Gaziantep Stadı’nda başlayacak ve sarı-kırmızılı ekip, yeni sezonda şampiyonluk serisini sürdürmek için sahaya çıkacak.

Gaziantep FK Galatasaray CANLI nereden izlenir? Maç başlıyor

Gaziantep FK ise seyircisi önünde yeni teknik direktörüyle ilk resmi maçına çıkacak. Karşılaşma, iki takım arasındaki 13. randevu olacak ve Galatasaray, daha önceki maçlarda rakibine karşı üstünlük kurmuştu.

Gaziantep FK Galatasaray CANLI nereden izlenir? Maç başlıyor

GAZİANTEP FK GALATASARAY KAÇAK MAÇ

Gaziantep FK Galatasaray maçını kaçak yollarla izlemek yasal değildir ve suç teşkil eder. Gaziantep FK Galatasaray kaçak maç link/linkleri veya Gaziantep FK Galatasaray kaçak maç izleme siteleri güvenilir değildir, kullanıcıların kişisel verilerini riske atabilir ve kötü amaçlı yazılımlar içerebilir. Gaziantep FK Galatasaray maçı, Türkiye’de yalnızca beIN SPORTS 1 üzerinden şifresiz olarak beIN SPORTS kullanıcıları tarafından yasal olarak izlenebilir.

Gaziantep FK Galatasaray CANLI nereden izlenir? Maç başlıyor

Gaziantep FK Galatasaray canlu kaçak yayınlar, hem yayıncı kuruluşun hem de kullanıcıların haklarını ihlal eder. beIN SPORTS 1, Gaziantep FK Galatasaray maçını izlemek için tek resmi ve güvenli platformdur. Kullanıcılar, beIN SPORTS’un sunduğu yüksek görüntü kalitesiyle Gaziantep FK Galatasaray maçını kesintisiz bir şekilde izleyebilir. Ayrıca yurt dışında belirtilen kanallar aracılığıyla da karşılaşma takip edilebilir.

Gaziantep FK Galatasaray CANLI nereden izlenir? Maç başlıyor

GAZİANTEP FK GALATASARAY MAÇINI NASIL İZLEYEBİLİRİM?

Gaziantep FK Galatasaray maçını izlemek için Türkiye’de beIN SPORTS 1 kanalına erişim sağlanabilir. Maç, saat 21.30’da Gaziantep Stadı’nda başlayacak ve Galatasaray’ın yeni sezondaki ilk resmi sınavı olacak. beIN SPORTS 1, yüksek görüntü kalitesiyle karşılaşmayı izleyicilere sunarken, yurt dışında da birçok kanal maçı canlı olarak ekranlara taşıyacak.

Gaziantep FK Galatasaray CANLI nereden izlenir? Maç başlıyor

Galatasaray, hazırlık maçlarında gösterdiği yenilmez performansla sezona iddialı girerken, Gaziantep FK, yeni teknik direktörü İsmet Taşdemir ile ilk resmi maçına çıkacak. İki takım arasındaki rekabette sarı-kırmızılılar, 12 maçta 10 galibiyetle üstün durumda.

