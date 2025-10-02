Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
18°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Sumru Tarhan

Gazze'ye ulaşan gemi var mı? Müdahale sonrası Gazze'ye giden gemi oldu mu?

Gazze'ye insani yardım göndermek için yola çıkan Sumud Filosu dün İsrail'in müdahalesi ile karşılaştı. Gelişmeler yakından takip edilirken Gazze'ye giden gemi oldu mu araştırıldı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Gazze'ye ulaşan gemi var mı? Müdahale sonrası Gazze'ye giden gemi oldu mu?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
02.10.2025
saat ikonu 10:31
|
GÜNCELLEME:
02.10.2025
saat ikonu 10:31

İsrail ablukasında olan için yardım çalışmaları sürerken Sumud Filosu, Akdeniz'e açıldı. Günler süren yolculuk sonrasında bölgeye ulaşsa da İsrail engel oldu.

GAZZE'YE ULAŞAN GEMİ VAR MI?

Gazze'ye ulaştırmak için yola çıkan Sumud Filosu günlerce yolculuk yaptı. İsrail'in saldırıları ve baskınları devam ederken 17 gemi durdurulmuştu. Filodan Mikeno gemisi ise Gazze kara sularına girmeyi başararak adından söz ettirdi.

Gazze'ye ulaşan gemi var mı? Müdahale sonrası Gazze'ye giden gemi oldu mu?

GAZZE'YE GİDEN GEMİ OLDU MU?

Sumud Filosu'nda durdurulan Alma, Sirius, Adara, Spectre, Yulara, Aurora, Otaria, Huga, Deir Yessine, Grande Blu, Morgana, Hio, Seulle, All In, Captain Nikos, Florida, Karma, Mohammad Bhar, Oxygono, Free Willy, Jeannot III gemilerinde baskınlar yapıldı. Tüm çabalara rağmen Gazze'ye ulaşabilen gemi Mikeno oldu.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Sumud Filosu'nun Gazze'ye hareketi ertelendi
ETİKETLER
#gazze
#insani yardım
#gemiler
#Akdeniz Fok
#Sumud Filosu
#İsrail Ablukası
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.