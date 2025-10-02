Gazze'ye ulaşan gemi var mı? Müdahale sonrası Gazze'ye giden gemi oldu mu?

İsrail ablukasında olan Gazze için yardım çalışmaları sürerken Sumud Filosu, Akdeniz'e açıldı. Günler süren yolculuk sonrasında bölgeye ulaşsa da İsrail engel oldu.

GAZZE'YE ULAŞAN GEMİ VAR MI?

Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan Sumud Filosu günlerce yolculuk yaptı. İsrail'in saldırıları ve baskınları devam ederken 17 gemi durdurulmuştu. Filodan Mikeno gemisi ise Gazze kara sularına girmeyi başararak adından söz ettirdi.

GAZZE'YE GİDEN GEMİ OLDU MU?

Sumud Filosu'nda durdurulan Alma, Sirius, Adara, Spectre, Yulara, Aurora, Otaria, Huga, Deir Yessine, Grande Blu, Morgana, Hio, Seulle, All In, Captain Nikos, Florida, Karma, Mohammad Bhar, Oxygono, Free Willy, Jeannot III gemilerinde baskınlar yapıldı. Tüm çabalara rağmen Gazze'ye ulaşabilen gemi Mikeno oldu.