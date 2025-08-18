Geçici vergi uzatıldı mı 2025 2 dönem? Geçici vergide son ödeme günü

Geçici vergi beyannameleri, 3 aylık dönemi takip eden 2. ayın 17. günü akşamına kadar verilir. Binlerce kişinin merakla araştırdığı konu ise geçici vergi uzatılma durumu oldu.

GEÇİCİ VERGİ UZATILDI MI 2025 2. DÖNEM SON DAKİKA?

Gelir İdaresi Başkanlığı resmi internet sitesinde yer alan vergi takvimi alanındaki bilgilere göre 2025 II. Geçici Vergi Dönemi (Nisan-Mayıs-Haziran) son günü 18 Ağustos olarak belirlendi. Son gün olması nedeniyle "Geçici vergi uzatıldı" iddiaları sosyal medyada artarken resmi kaynaklarda herhangi bir duyuru bulunmuyor. Resmi bir açıklama olmaması nedeniyle geçici vergi son tarihinin uzatıldığına dair yapılan paylaşımlar asılsızdır.

GEÇİCİ VERGİ UZATILDI MI 18 AĞUSTOS?

Gelir Geçici Vergisi Beyan ve Ödemesi tarihine ilişkin paylaşılan asılsız iddialar sonrasında geçici vergi uzatıldı mı sorusunu soranların da sayısı arttı. 1 Temmuz ile 18 Ağustos aralığı resmi sitede duyurulurken son ödeme tarihi 18 Ağustos olarak belirlenmişti. Geçici vergi 2. dönem uzatıldı iddiaları ise asılsızdır. Konu hakkında şu an için herhangi bir resmi açıklama bulunmuyor.