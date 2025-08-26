Menü Kapat
Aktüel
Gediz Nehri kurudu mu? 2007 ve 2021 senelerinde de aynısı yaşanmıştı

Ege Denizi'ne dökülen Büyük Menderes Nehri'nden sonra ikinci büyük akarsu olan Gediz Nehri de iklim değişikliklerinden ve kuraklıktan etkilendi. Ülkemizde yağışların azalmasının ardından birçok baraj ve nehirde su seviyesinin azalması ile karşı karşıya kaldık.

Gediz Nehri kurudu mu? 2007 ve 2021 senelerinde de aynısı yaşanmıştı
Murat, Eğrigöz ve Şaphane dağlarından inen suların birleşmesi sonucu oluşan Gediz Nehri'nin bazı bölgelerinde kuruma başladı. Son yıllardaki iklim değişiklikleri ülkemizdeki suların azalmasına neden oluyor.

GEDİZ NEHRİ KURUDU MU?

Büyük Menderes'ten sonra Ege Bölgesi'nde 2. büyük akarsu olan Gediz Nehri, sebebiyle kuruma sorunları yaşıyor. İzmir'de içme suyu sağlayan Gördes Barajı başta olmak üzere birçok barajda su seviyelerinde düşüş yaşanırken, Gediz Nehri'nin bazı bölgelerinde kuruma yaşandı. nedeniyle ülkemizde barajlar ve nehirler kurumaya başlarken Gediz Nehri'nde 2007 ve 2021 yıllarında da benzer türde kuraklık meydana gelmişti. Bu yıllarda kuraklık döneminde nehirde uzun bir süre su akmamıştı.

Gediz Nehri kurudu mu? 2007 ve 2021 senelerinde de aynısı yaşanmıştı

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Vedia Nuket Tirtom, konuyla ilişkin "Demirköprü Barajı'nda yüzde 5, Avşar Barajı'nda yüzde 8, Gördes Barajı'nda ise yüzde 1'in altında su bulunuyor. Akarsularımız kuruyor, orman yangınları artıyor, bunların hepsi kuraklığın neticesi. Elbette su tasarrufu oldukça önemli ama tarımsal alanda iyi bir sulama yönetimi oluşturmalıyız. Damla sulama sistemleri yaygınlaştırılmalı, yer altı suyu korunmalı. Manisa'da daha az suya ihtiyaç duyan ürünlerin ekilmesi teşvik edilmeli." ifadelerini kullandı.

Gediz Nehri kurudu mu? 2007 ve 2021 senelerinde de aynısı yaşanmıştı

GEDİZ NEHRİ'NİN YÜKSEKLİĞİ NEDİR, NEREDE?

Anadolu'dan Ege Denizi'ne dökülen Büyük Menderes Nehri'nden sonra ikinci büyük akarsu olan Gediz Nehri, Murat, Eğrigöz ve Şaphane dağlarından inen suların birleşimiyle oluşuyor. Uzunluğu 401 km olurken havza alanı 17.500 km2.

