27°
Avatar
Editor
 Hüseyin Bahcivan

Gençlerbirliği Fenerbahçe maç biletleri ne zaman satışa çıkacak? Süper Lig'in 4. haftasında karşılaşacaklar

Trendyol Süper Lig'in 2025-2026 sezonunun 4. haftası kapsamında Fenerbahçe, Gençlerbirliği karşısında deplasmana çıkacak. Karşılaşmayı stadyumdan izlemek isteyen taraftarlar tarafından Gençlerbirliği - Fenerbahçe maç biletleri ne zaman satışa çıkacağı araştırılmaya başlandı. Ayrıca karşılaşmanın bilet fiyatları da merak ediliyor.

Gençlerbirliği Fenerbahçe maç biletleri ne zaman satışa çıkacak? Süper Lig'in 4. haftasında karşılaşacaklar
'in yeni ekiplerinden , 3. haftada 'yi kendi evinde ağırlamaya hazırlanıyor. Ankara ekibi ligde bu sezon oynadığı 3 maçın 3'ünde de sahadan mağlubiyet ile ayrıldı. Sarı-lacivertliler ise 2 maçta birer galibiyet ve beraberlik ile sezona başladı. İki takım da 4. hafta oynanacak olan karşılaşmadan galibiyet ile sahadan ayrılmayı planlıyor.

Taraftarlar tarafından ise Gençlerbirliği - Fenerbahçe maç biletleri ne zaman satışa çıkacağı ve fiyatları merak ediliyor.

Gençlerbirliği Fenerbahçe maç biletleri ne zaman satışa çıkacak? Süper Lig'in 4. haftasında karşılaşacaklar

GENÇLERBİRLİĞİ - FENERBAHÇE MAÇ BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Trendyol Süper Lig kapsamında 31 Ağustos 2025 Pazar günü saat 19.00'da Eryaman Stadyumu'nda oynanacak olan Gençlerbirliği - Fenerbahçe maçının biletlerinin ne zaman satışa çıkacağı henüz açıklanmadı.

Gençlerbirliği genel olarak 4 gün önceden satışa çıkartıyor. Bu kapsamda karşılaşmanın biletlerinin 27 Ağustos 2025 Çarşamba günü satışa çıkması bekleniyor. Konuyla ilgili Gençlerbirliği tarafından resmi bir açıklama yapıldığında haberimizi güncelleyeceğiz.

Gençlerbirliği Fenerbahçe maç biletleri ne zaman satışa çıkacak? Süper Lig'in 4. haftasında karşılaşacaklar

GENÇLERBİRLİĞİ - FENERBAHÇE MAÇ BİLETLERİ NE KADAR, FİYATI?

Gençlerbirliği - Fenerbahçe maç biletlerinin ne kadar olacağı da henüz duyurulmadı. Bilet satış duyurusuyla birlikte karşılaşmanın bilet fiyatlarının da duyurulması bekleniyor.

Gençlerbirliği'nin Süper Lig'in 1. haftası kapsamında kendi evinde oynadığı Antalyaspor karşılaşmasının biletleri ise şöyle olmuştu:

  • VIP A-B Blok: 1000 TL
  • Sağ Kapalı-Sol Kapalı: 400 TL
  • Doğu Maraton Tribün: 300 TL
  • Güney Kale Arkası: 250 TL
  • Misafir: 325 TL
