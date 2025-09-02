Gökhan Sazdağı kimdir nereli? Beşiktaş’tan sağ beke takviye

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Beşiktaş, kadrosunu güçlendirmek için transfer adımlarına hız kazandırdı. Siyah-beyazlılar, defans hattına destek amacıyla Gökhan Sazdağı için girişimde bulundu.
30 yaşındaki oyuncu, bu sezon Kayserispor formasıyla sergilediği düzenli performans, savunmadaki başarısı ve hücuma olan katkısıyla ilgiyi üzerine toplamış durumda.
Beşiktaş çalıştırıcısı Sergen Yalçın’ın da sağ bek mevkisi için Gökhan’ı listesinde ön sıralara aldığı aktarıldı.
Norveçli Jonas Svensson ile birlikte bu alanı kuvvetlendirmeyi hedefleyen siyah-beyazlı takım, yerli seçenek olarak Gökhan Sazdağı’nı seçebilir.
Kulübe yakın çevrelerden edinilen bilgilere göre, Beşiktaş yetkilileri Kayserispor ile resmi görüşmelere başlamak üzere.
Gökhan Sazdağı, 20 Eylül 1994'te İstanbul'da dünyaya geldi.
Süper Lig kulüplerinden Kayserispor'da forma giymektedir.
İstanbul Süper Amatör ligi ekibi olan Selimiyespor'da yetişen Gökhan Sazdağı köken olarak Kastamonulu.
2010 yılında Fenerbahçe Altyapısı'na katıldı.
İlk Profesyonel lig karşılaşmasına Turgutluspor’da 8 Eylül 2013'te İstanbul Pendik Stadyumu'nda Pendikspor'a karşı çıktı.