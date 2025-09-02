Gökhan Sazdağı kimdir nereli? Beşiktaş’tan sağ beke takviye

Beşiktaş neden Gökhan Sazdağı transferi için bu kadar ısrarcı davranıyor?

Çünkü hem yerli oyuncu statüsünde olması hem de savunma ile hücum arasında denge kuran istikrarlı performansı, Beşiktaş’ın sağ bek bölgesinde aradığı profili karşılıyor. Ayrıca teknik direktör Sergen Yalçın’ın kadro planlamasında yerli alternatifleri artırmak istemesi bu transferi daha da kritik hale getiriyor.