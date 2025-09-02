Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
31°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

Gökhan Sazdağı kimdir nereli? Beşiktaş’tan sağ beke takviye

Beşiktaş, sağ beki güçlendirmek için Kayserispor’un tecrübeli ismi Gökhan Sazdağı ile temasa geçti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Gökhan Sazdağı kimdir nereli? Beşiktaş’tan sağ beke takviye
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
02.09.2025
saat ikonu 16:51
|
GÜNCELLEME:
02.09.2025
saat ikonu 17:30

Trendyol 'de şampiyonluk yarışı veren , kadrosunu güçlendirmek için adımlarına hız kazandırdı. Siyah-beyazlılar, defans hattına destek amacıyla Gökhan Sazdağı için girişimde bulundu.

30 yaşındaki oyuncu, bu sezon formasıyla sergilediği düzenli performans, savunmadaki başarısı ve hücuma olan katkısıyla ilgiyi üzerine toplamış durumda.

Gökhan Sazdağı kimdir nereli? Beşiktaş’tan sağ beke takviye

Beşiktaş çalıştırıcısı Sergen Yalçın’ın da sağ bek mevkisi için Gökhan’ı listesinde ön sıralara aldığı aktarıldı.

Norveçli Jonas Svensson ile birlikte bu alanı kuvvetlendirmeyi hedefleyen siyah-beyazlı takım, yerli seçenek olarak Gökhan Sazdağı’nı seçebilir.

Kulübe yakın çevrelerden edinilen bilgilere göre, Beşiktaş yetkilileri Kayserispor ile resmi görüşmelere başlamak üzere.

Gökhan Sazdağı kimdir nereli? Beşiktaş’tan sağ beke takviye

GÖKHAN SAZDAĞI KİMDİR, NERELİ?

Gökhan Sazdağı, 20 Eylül 1994'te İstanbul'da dünyaya geldi.

Süper Lig kulüplerinden Kayserispor'da forma giymektedir.

İstanbul Süper Amatör ligi ekibi olan Selimiyespor'da yetişen Gökhan Sazdağı köken olarak Kastamonulu.

2010 yılında Fenerbahçe Altyapısı'na katıldı.

İlk Profesyonel lig karşılaşmasına Turgutluspor’da 8 Eylül 2013'te İstanbul Pendik Stadyumu'nda Pendikspor'a karşı çıktı.

Sıkça Sorulan Sorular

Beşiktaş neden Gökhan Sazdağı transferi için bu kadar ısrarcı davranıyor?
Çünkü hem yerli oyuncu statüsünde olması hem de savunma ile hücum arasında denge kuran istikrarlı performansı, Beşiktaş’ın sağ bek bölgesinde aradığı profili karşılıyor. Ayrıca teknik direktör Sergen Yalçın’ın kadro planlamasında yerli alternatifleri artırmak istemesi bu transferi daha da kritik hale getiriyor.
ETİKETLER
#Spor
#transfer
#beşiktaş
#süper lig
#kayserispor
#Gökhan Sazdağı
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.