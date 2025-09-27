Menü Kapat
19°
Avatar
Editor
 Erdem Avsar

Google Doodle bugün ne var? Google ne zaman kuruldu?

Google 27. yıldönümü özel doodle oldu. En çok tercih edilen arama motorlarından Google 27. yaş gününü kutluyor.

Google Doodle bugün ne var? Google ne zaman kuruldu?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
27.09.2025
15:58
|
GÜNCELLEME:
27.09.2025
15:58

Eski tarz bir Doodle hazırlayan 27. yıldönümü için en eski amblemini kullandı.

Google kuruluş serüveni arama motorunun kullanıcıları tarafından araştırılıyor.

Google Doodle bugün ne var? Google ne zaman kuruldu?

GOOGLE NE ZAMAN ORTAYA ÇIKTI?

Google, ilk defa, 4 Eylül 1998 tarihinde özel bir firma olarak kuruldu ve 19 Ağustos 2004 tarihinde halka açıldı.

Şirket, Larry Page ve Sergey Brin tarafından, Stanford Üniversitesi'nde doktora öğrencisi oldukları dönemde oluşturulmuştur. İkili, "Google Guys" olarak tanınmaktadır.

Google'ın dünya genelinde veri merkezlerinde bir milyondan fazla sunucuda çalıştığı, bir milyardan fazla arama talebini işlediği ve kullanıcıları tarafından üretilen verinin günde yirmi dört petabayt olduğu tahmin edilmektedir.

2001 Mayıs ayında; Google'nin tekil ziyaretçi miktarı ilk kez 1 milyarı geçti.

#google
#kuruluş osman
#Google Tarihçesi
#27. Yıldönümü
#Larry Page
#Sergey Brin
#Aktüel
