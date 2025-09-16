Google neden farklı, bugün ne günü 16 Eylül? Google Doodle’da farklılık

Google Doodle, önemli günlerde farklı tasarım ile karşımıza çıkıyor. Ana sayfada yer alan farklılık sonrasında neden farklı olduğunu araştırmaya başladı.

GOOGLE NEDEN FARKLI, BUGÜN NE GÜNÜ 16 EYLÜL?

Google, 2025 UEFA Şampiyonlar Ligi'ne özel logo hazırladığı için normal tasarımdan farklı bir görüntü ile karşımıza çıktı. Şampiyonlar Ligi'nde lig aşaması başlarken bugüne özel tasarım yaptı. Bu nedenle Google ana sayfasında farklılık bulunuyor.

GOOGLE DOODLE NEDEN FARKLI?

Google ana sayfasında bulunan farklılık dikkat çekerken sebebi UEFA Şampiyonlar Ligi'nin başlaması oldu. Bugüne özel tasarlanan logo ile Şampiyonlar Ligi'ne dikkat çekildi. 1955 senesinden beri düzenlenen Şampiyonlar Ligi bugün "doodle" oldu.