Google'a neden girilmiyor, ne oldu son dakika? Servis hatası bildirimi

Bugün sabah saatlerinde Google servislerinde yaşanan sorun sonrasında kullanıcılar Google'a neden girilmiyor araştırmasına başladı. Yurt dışında da "Google is down" paylaşımları yapılıyor.

GOOGLE NEDEN GİRİLMİYOR SON DAKİKA?

4 Eylül Perşembe günü Google servislerinde yaşanan teknik sorun nedeniyle giriş yapılamıyor. Tüm servisler dünya genelinde sorun yaşarken YouTube, Gmail gibi uygulamalar da çalışmıyor. Şu an için açıklama bulunmazken bekleyiş sürüyor. Birçok kişi Google'a giriş yapamıyor.

GOOGLE NEDEN AÇILMIYOR 4 EYLÜL?

Dünyanın her yerinde kullanılan Google, bugün teknik sorun nedeniyle erişelemez oldu. Milyonlarca kişi internette sorun olduğunu düşünürken asıl problem Google servislerinde. Binlerce kişi henüz erişim sağlayamazken neden açılmadığına dair açıklama bekliyor.

GOOGLE İS DOWN PAYLAŞIMLARI ARTTI

Bugün yaşanan erişim sorunu sonrasında yurt dışından da paylaşımlar devam ediyor. X uygulamasında birçok "Google is down" paylaşımları bulunurken sadece Türkiye değil, Dünya genelinde bağlantı hatası yaşanıyor. Resmi açıklama beklenirken, Google servisleri halen kullanılamıyor.