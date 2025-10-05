Göztepe Başakşehir maç skoru kaç kaç? Yenilmezlik 8 maça çıktı

Trendyol Süper Lig’in 8. haftasında Göztepe, RAMS Başakşehir’i konuk etti.

Rakibini 1-0 mağlup eden Göztepe, ligdeki 4. zaferini aldı ve milli araya yenilgisiz girdi.

Mücadelenin ilk devresinde 26. dakikada Juan’la bir penaltı atışını değerlendiremeyen Göztepe’de, Juan 43. dakikada attığı golle takımını öne taşıdı.

İlk yarıyı 1-0 önde kapatan Göztepe, ikinci yarıda üstünlüğünü sürdürdü ve karşılaşmadan galip çıktı.

Ligde yenilgisiz ilerleyişini sürdüren Göztepe, geride kalan 8 maçta 4 galibiyet ve 4 beraberlik elde etti. Kalesinde sadece 2 gol gören sarı-kırmızılı takım, rakip ağları 11 kez sarsmayı başardı.

Göztepe bu neticeyle puanını 16’ya yükseltti ve milli ara öncesinde 3. sıraya çıktı. Ligde bu sezon 3. mağlubiyetini yaşayan ve bir maçı eksik olan Başakşehir ise 6 puanla 13. sırada yer aldı.

Göztepe’de ilk yarıda VAR uyarısının ardından kazanılan penaltı atışını kullanan Juan, bu fırsatı değerlendiremedi. Bu sezon ilk kez penaltı noktasına gelen sarı-kırmızılı ekip, gol sevinci yaşamadı.

Geçtiğimiz sezon 8 penaltıdan 6’sında isabet sağlayan Göztepe’de Romulo Cardoso ve Juan birer atıştan yararlanamamıştı.

Penaltı vuruşunu gole çeviremese de takımını 1-0 öne geçiren golü atan Juan, bu sezon Beşiktaş karşılaşmasının ardından ikinci golünü kaydetti.