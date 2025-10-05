Samsunspor Fenerbahçe maç sonucu! Avrupa’da galip geldiler ligde yenişemediler

Kategoriler
Süper Lig’in 8. haftasında Samsunspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.
Samsun’da oynanan mücadele 0-0 eşitlikle sonuçlandı.
Ev sahibi ekibin 34. dakikada bulduğu gol, VAR incelemesi sonrası ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı.
İlk yarıda gol sesi çıkmadı ve devreye beraberlikle girildi.
Samsunspor’un 60. dakikada kazandığı penaltı, VAR kontrolünün ardından iptal edilirken kalan dakikalarda skor değişmedi.
Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe, Galatasaray’ın puan kaybettiği haftada galibiyet fırsatını kaçırdı.
Sarı-lacivertliler, 16 puanla liderliğin 6 puan uzağında kaldı. Samsunspor’un puanı ise 13’e yükseldi.
Domenico Tedesco’nun ekibi, milli ara sonrası Fatih Karagümrük’ü konuk edecek. Samsunspor ise Kayserispor deplasmanında sahne alacak.