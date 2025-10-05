Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
20°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel

Ermenistan'dan Türkiye hamlesi! Yetkili isim hedefin ne olduğunu açık açık söyledi

Ermenistan ile Türkiye arasındaki ilişkilerle ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Ermenistan'dan "Tam normalleşme" açıklaması geldi. Açıklamada geçen "Üst düzeyde siyasi diyalog" detayı ise dikkat çekti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Ermenistan'dan Türkiye hamlesi! Yetkili isim hedefin ne olduğunu açık açık söyledi
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
05.10.2025
saat ikonu 21:34
|
GÜNCELLEME:
05.10.2025
saat ikonu 22:35

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ani Badalyan, ile Ermenistan arasında "tam normalleşmenin" hedeflendiğini ve sınırın açılmasının çok önemli olduğunu belirtti.

AZARBAYCAN İLE YAPILAN ANLAŞMAYI HATIRLATTI: BARIŞLA İLGİLİ ÇOK GÜÇLÜ TAAHHÜTLER

Armenpress'in haberine göre, Sözcü Badalyan, PassBlue isimli haber sitesine röportaj verdi. Badalyan, ülkesi ile 'ın temel ilkeler üzerinde anlaştığını hatırlatarak barışın tesis edildiği yönünde çok güçlü ve net taahhütler olduğunu vurguladı.

Ermenistan'dan Türkiye hamlesi! Yetkili isim hedefin ne olduğunu açık açık söyledi

TRIPP'in (Trump'ın Uluslararası ve Refah Rotası) uygulanmasının önemine işaret eden Badalyan, birçok ülkenin alternatif bağlantı ve güzergahlar aradığına işaret etti.

"TÜRKİYE-ERMENİSTAN ARASINDA ÜST DÜZEY DİYALOG"

Badalyan, Ankara-Erivan ilişkilerine değinerek ülkesi ile Türkiye arasında "üst düzeyde siyasi diyalog" olduğunun altını çizdi.

Ermenistan'dan Türkiye hamlesi! Yetkili isim hedefin ne olduğunu açık açık söyledi

İki ülkenin projeler hayata geçirdiğini söyleyen Badalyan, sınırdaki köprü yenilenmesini buna örnek gösterdi.

Badalyan, iki ülke arasında "tam normalleşmenin" hedeflendiğini vurgulayarak, sınırın açılmasının çok önemli olduğunu dile getirdi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Suriye'de Esad sonrası bir ilk! Şara'dan kritik sözler: Hayati görevler onları bekliyor
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Trump Netahyahu'yu fırçaladı! O hareketini görünce ağza alınmayacak lafları boca etti
ETİKETLER
#Türkiye
#Ermenistan
#azerbaycan
#barış
#diplomasi
#Sınır Normalleşme
#Tripp
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.