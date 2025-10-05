Menü Kapat
TGRT Haber
 Hüseyin Bahcivan

Porto Benfica maçı nereden izlenir, hangi kanalda? Porto Benfica maç kadrosu gündemde

Portekiz Süper Ligi'nin 8. hafta maçları kaldığı yerden devam ediyor. Karşılaşmalar kapsamında bugün lider Porto, Benfica ile kendi evinde karşı karşıya gelecek. Karşılaşmaya saatler kala Porto - Benfica maçı nereden izlenir, hangi kanalda yayınlanacağı merak edilmeye başlandı. Porto - Benfica maç kadrosu, muhtemel ilk 11'leri belli oldu.

Porto Benfica maçı nereden izlenir, hangi kanalda? Porto Benfica maç kadrosu gündemde
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
05.10.2025
saat ikonu 21:15
|
GÜNCELLEME:
05.10.2025
saat ikonu 21:15

bugün kendi evinde ile karşı karşıya gelecek. Portekiz Süper Ligi'nin 8. hafta karşılaşmaları kapsamında oynanacak olan mücadele iki takım için de büyük önem taşıyor. Porto karşılaşmadan galibiyet ile ayrılarak namağlup liderliğini devam etmeyi hedefliyor.

Benfica ise son haftalarda yaşadığı puan kayıplarını telafi edip, zirve yarışıyla olan puan farkını kapatmayı hedefliyor.

Taraftarlar tarafından Porto - Benfica maçı nereden izlenir, hangi kanalda yayınlanacağı araştırılıyor.

Porto Benfica maçı nereden izlenir, hangi kanalda? Porto Benfica maç kadrosu gündemde

PORTO - BENFİCA MAÇI NEREDEN İZLENİR, HANGİ KANALDA?

Dragao Stadyumu'nda oynanacak olan Benfica - Porto maçı Tivibu Spor 3 ekranlarından yayınlanacak.

Benfica bu sezon Portekiz Süper Ligi'nde oynadığı 7 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Namağlup devam etmesine rağmen Porto'nun 4 puan gerisinde 3. sırada yer alan Benfica, karşılaşmadan galibiyet alarak ikili averajda öne geçmeyi hedefliyor.

Porto Benfica maçı nereden izlenir, hangi kanalda? Porto Benfica maç kadrosu gündemde

Porto ise bu sezon 7 maçta, 7 galibiyet alarak bir seri yakaladı. Oldukça başarılı bir sezon geçiren Porto şampiyonluk yarışında en büyük rakiplerinden biri olan Benfica ile olan farkı daha da açmak istiyor.

PORTO - BENFİCA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Portekiz Süper Ligi'nin 8. hafta karşılaşmaları kapsamında oynanacak olan Porto - Benfica maçı açıklanan bilgilere göre bugün saat 23.15'te başlayacak.

Porto Benfica maçı nereden izlenir, hangi kanalda? Porto Benfica maç kadrosu gündemde

PORTO - BENFİCA MAÇ KADROSU

Teknik direktör Jose Mourinho liderliğindeki Benfica'da karşılaşma öncesinde Bruma'nın sakatlığı bulunuyor. Stoper pozisyonunda oynayan Nicolas Otamendi ise sarı kart sınırında yer alıyor.

Porto tarafında ise Nehuen Perez karşılaşmada sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek. Stoper pozisyonunda oynayan genç futbolcu 14 Eylül tarihinde sakatlanmıştı

Porto Benfica maçı nereden izlenir, hangi kanalda? Porto Benfica maç kadrosu gündemde

PORTO - BENFİCA MUHTEMEL İLK 11

Portekiz Süper Ligi kapsamında oynanacak olan Porto - Benfica maçının muhtemel ilk 11'lerinin şöyle olması bekleniyor:

Porto: D Costa; A Costa, Kiwior, Bednarek, Moura; Froholdt, Varela, Veiga; Gomes, Aghehowa, Sainz

Benfica: Trubin; Dedic, Silva, Otamendi, Dahl; Barrenechea, Barreiro; Schjelderup, Sudakov, Aursnes; Pavlidis

