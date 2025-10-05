İrfan Can Eğribayat Fenerbahçe Samsunspor maçında neden yok, oynamıyor? Sakatlık durumu

Fenerbahçe bugün (5 Ekim 2025 Pazar) Samsunspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Karşılaşma öncesinde sarı-lacivertliler sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Ederson'un son antrenmanda sakatlandığını duyurdu.

Ederson'un sakatlanmasının ardından İrfan Can Eğiribayat gündeme geldi. Ancak Fenerbahçe - Samsunspor maçının ilk 11'lerinde Tarık Çetin'in yer aldığı görüldü.

Taraftarlar tarafından İrfan Can Eğribiayat Fenerbahçe - Samsunspor maçında neden yok, oynamıyor sorularının cevapları araştırılmaya başlandı.

İRFAN CAN EĞRİBAYAT FENERBAHÇE - SAMSUNSPOR MAÇINDA NEDEN YOK, OYNAMIYOR?

Fenerbahçe tarafından yapılan açıklamalara göre İrfan Can Eğribayat 3 gün önce yapılan antrenmanda ayağına darbe aldı. Darbe sonucunda file bekçisinin ayak baş parmağında kırık meydana geldi.

İrfan Can Eğribayat'ın tedavisinin devam ettiği sarı-lacivertli kulüp tarafından açıklandı. Ayak baş parmağı kırıldığından dolayı İrfan Can Eğribayat Fenerbahçe - Samsunspor maçında oynamıyor.

İRFAN CAN EĞRİBAYAT SAKATLIK DURUMU

İrfan Can Eğribayat'ın sakatlık durumu hakkında Fenerbahçe tarafından yapılan açıklama ise şöyle:

"Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularımızdan İrfan Can Eğribayat’ın dün akşam antrenmanda ayağına aldığı darbe sonrasında sağ ayak başparmağında kırık meydana gelmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanılmıştır."