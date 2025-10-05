Menü Kapat
20°
 Hüseyin Bahcivan

İrfan Can Eğribayat Fenerbahçe Samsunspor maçında neden yok, oynamıyor? Sakatlık durumu

Fenerbahçe - Samsunspor maçının ilk 11'leri açıklandı. İlk 11'lerin açıklanmasının ardından taraftarlar İrfan Can Eğribayat Fenerbahçe - Samsunspor maçında neden yok, oynamıyor sorularını araştırmaya başladı. İrfan Can Eğribayat'ın sakatlık durumu açıklandı.

İrfan Can Eğribayat Fenerbahçe Samsunspor maçında neden yok, oynamıyor? Sakatlık durumu
05.10.2025
05.10.2025
05.10.2025

bugün (5 Ekim 2025 Pazar) ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Karşılaşma öncesinde sarı-lacivertliler sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Ederson'un son antrenmanda sakatlandığını duyurdu.

Ederson'un sakatlanmasının ardından İrfan Can Eğiribayat gündeme geldi. Ancak Fenerbahçe - Samsunspor maçının ilk 11'lerinde Tarık Çetin'in yer aldığı görüldü.

Taraftarlar tarafından İrfan Can Eğribiayat Fenerbahçe - Samsunspor maçında neden yok, oynamıyor sorularının cevapları araştırılmaya başlandı.

İrfan Can Eğribayat Fenerbahçe Samsunspor maçında neden yok, oynamıyor? Sakatlık durumu

İRFAN CAN EĞRİBAYAT FENERBAHÇE - SAMSUNSPOR MAÇINDA NEDEN YOK, OYNAMIYOR?

Fenerbahçe tarafından yapılan açıklamalara göre 3 gün önce yapılan antrenmanda ayağına darbe aldı. Darbe sonucunda file bekçisinin ayak baş parmağında kırık meydana geldi.

İrfan Can Eğribayat'ın tedavisinin devam ettiği sarı-lacivertli kulüp tarafından açıklandı. Ayak baş parmağı kırıldığından dolayı İrfan Can Eğribayat Fenerbahçe - Samsunspor maçında oynamıyor.

İrfan Can Eğribayat Fenerbahçe Samsunspor maçında neden yok, oynamıyor? Sakatlık durumu

İRFAN CAN EĞRİBAYAT SAKATLIK DURUMU

İrfan Can Eğribayat'ın durumu hakkında Fenerbahçe tarafından yapılan açıklama ise şöyle:

"Profesyonel A Takımı oyuncularımızdan İrfan Can Eğribayat’ın dün akşam antrenmanda ayağına aldığı darbe sonrasında sağ ayak başparmağında kırık meydana gelmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanılmıştır."

#Futbol
#sakatlık
#samsunspor
#İrfan Can Eğribayat
#Fenerbahçe
#Aktüel
