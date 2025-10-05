Sevilla Barcelona maç skoru kaç kaç? LaLiga’da sürpriz sonuç

İspanya La Liga’nın 8. haftasında Sevilla, sahasında Barcelona’yı ağırladı.

Ramon Sanchez Pizjuan Stadı’nda oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip 4-1’lik skorla kazandı.

Sevilla’nın gollerini 13. dakikada penaltıdan Alexis Sanchez, 36. dakikada Isaac Romero, 90. dakikada Jose Angel Carmona ve 90+6’da Akor Adams kaydetti.

Barcelona’nın maçtaki tek sayısını 45+7’de Marcus Rashford attı.

Sevilla’da Trabzonspor’dan kiralık gelen Batista Mendy 73 dakika forma giyerken, eski Galatasaraylı Marcao müsabakanın tamamında sahada kaldı.

Bu sonuçla birlikte Sevilla puanını 13’e yükseltirken, Barcelona 19 puanda kaldı.

Barça, liderlik koltuğunu kaybederek 21 puanlı Real Madrid’in arkasına düştü.

Ligin bir sonraki haftasında Sevilla, sahasında Mallorca’yı konuk edecek, Barcelona ise Girona ile karşılaşacak.