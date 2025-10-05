Samsunspor Fenerbahçe maçı canlı nereden izlenir, hangi kanalda? Hakem kadrosu belli oldu

Trendyol Süper Lig'de 8. hafta maçları kaldığı yerden devam ediyor. Karşılaşmalar kapsamında bugün Samsunspor ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek.

Kritik karşılaşma öncesinde taraftarlar Samsunspor - Fenerbahçe maçı nerden canlı izlenir, hangi kanalda yayınlanacağını araştırmaya başladı.

SAMSUNSPOR - FENERBAHÇE MAÇI CANLI NEREDEN İZLENİR?

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak olan Samsunspor - Fenerbahçe maçı açıklanan bilgilere göre beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Fenerbahçe bu sezon ligde oynadığı 7 maçta toplam 15 puan topladı. 4 galibiyet, 3 beraberlik alan sarı-lacivertliler maç eksiği ile Trabzonspor ve Galatasaray'ın hemen arkasında 3. sırada yer alıyor. Galatasaray'ın Beşiktaş ile derbide berabere kalmasını değerlendirmek isteyen sarı-lacivertliler, Samsunspor karşılaşmasından 3 puan alarak farkı 4'e indirmek istiyor.

Samsunspor ise bu sezon oynadığı 7 maçta, 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Ligde 12 puanla 7. sırada yer alan Samsunspor karşılaşmadan galibiyet alarak, 4. sıraya yükselmeyi hedefliyor.

SAMSUNSPOR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 8. hafta karşılaşmaları kapsamında oynanacak olan Samsunspor - Fenerbahçe maçı açıklanan bilgilere göre bugün saat 20.00'de başlayacak.

SAMSUNSPOR - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Samsunspor - Fenerbahçe maçını beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanacak. Trendyol Süper Lig'in 2025-2026 sezonunun bütün karşılaşmaları beIN Sports ekranlarından yayınlanıyor.

SAMSUNSPOR - FENERBAHÇE MAÇI HAKEMİ KİM?

TFF tarafından yapılan açıklamaya göre Samsunspor - Fenerbahçe maçında hakem Halil Umut Meler düdük çalacak. Yardımcı hakem olarak İbrahim Çağlar Uyarcan ve Esat Sancaktar'ın görev alacağı karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Fatih Tokail olacak. VAR koltuğunda ise Sarber Barış Saka'nın oturacağı duyuruldu.